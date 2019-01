Béarn : les dons du sang en hausse pendant les fêtes

Pau, France

Les Béarnais sont très généreux, selon l'Établissement français du sang (EFS). Il avait lancé avant les fêtes de fin d'année un appel national aux dons pour refaire les stocks de sang : 10 000 dons par jour étaient nécessaires pour répondre aux besoins des patients. Avant Noël, l'EFS de Pau avait les capacités de couvrir 12 jours de besoin en sang, le seuil minimum que s'accorde l'Établissement français du sang. Des stocks trop bas, donc.

À Pau, l'appel aux dons a été fructueux : pendant la semaine de Noël, 152 personnes sont venues donner leur sang contre une centaine habituellement. Sylvie Vallat, responsable des prélèvements à l'EFS de Pau, livre plusieurs explications à cette hausse : "Globalement, les Béarnais sont très généreux. À chaque fois qu'on fait un appel aux dons, ils réagissent bien et viennent spontanément. Pendant les congés, les donneurs sont libres et plus détendus. Nous avons fait aussi des journées un peu plus festives, avec l'amélioration des collations, par exemple."

Sylvie Vallat, de l'Etablissement français du sang de Pau, note une augmentation des dons de sang pendant les fêtes, mais appelle à les donneurs à poursuivre leur engagement Copier

L'idéal : 100 donneurs par semaine

Malgré la mobilisation des donneurs béarnais, le seuil est supérieur à 12 jours. Mais l'idéal serait d'avoir les stocks pour couvrir 14 jours, comme l'explique Sylvie Vallat. Pour répondre aux besoins de tous les patients, l'EFS de Pau a besoin de 100 donneurs par semaine, ce qui représente environ 400 poches de sang : "J'inciterai les donneurs à avoir de bonnes résolutions en ce début d'année et à continuer à venir régulièrement. Les produits sanguins ont une durée de vie assez limitée, donc il faut un renouvellement quotidien des donneurs." À noter que l'EFS de Pau cherche en ce moment des donneurs A négatif.

En Nouvelle-Aquitaine, sur la période des fêtes, les dons sont aussi en hausse : + 13,5 % de prélèvements par rapport à ce qui était prévu. 850 à 1000 poches de sang sont nécessaires par jour pour couvrir les besoins des patients.

Pour donner votre sang, rendez-vous à l'Établissement français du sang de Pau, au 145, avenue de Buros, ou sur les collectes mobiles.

Reportage de Jeanne Daucé