Béarn : un pass sanitaire désormais nécessaire pour accéder à la plage du lac de Biron-Orthez

Il faut désormais un pass sanitaire pour bronzer sur la plage du lac de Biron-Orthez (Pyrénées-Atlantiques) et pour accéder à la zone de baignade, surveillée de 11h à 19h. Le président de la Communauté de communes de Lacq-Orthez, Patrice Laurent, a pris cette décision en raison de la forte affluence sur la plage cet été.

La ruée sur les lacs

"Jusqu'à un millier de personnes chaque jour environ, indique-t-il. Nous avions donc le choix : soit limiter la capacité, mais cela aurait voulu dire annoncer à des gens qui viennent de loin, des Landes et de la Bigorre par exemple, qu'ils ne pouvaient pas entrer car nous avions atteint notre jauge. On ne peut pas non plus mettre en place un système de réservations parce que ce serait une folie en terme d'organisation. Donc nous avons considéré que le pass santiaire était le moyen de continuer de faire vivre la base." Une pièce d'identité sera également demandée à l'entrée de la plage. Les autres espaces de la base de loisirs - la zone multisports par exemple - restent accessibles sans pass sanitaire.

Pas de pass à Baudreix

Au lac de Baudreix, en revanche, pas de pass pour l'instant. "Nous avons contacté le syndicat de l'hôtellerie de plein air, la mairie de la ville de Baudreix, la Préfecture et notre avocat qui nous ont confirmé que nous n'étions pas un ERP (établissement recevant du public) donc pour l'instant nous ne sommes pas concernés. Il nous faudra peut-être l'instaurer pour les activités de waterjump et de téléski, mais pour le moment ce n'est pas le cas", explique Mariame Idrissa entre deux coups de téléphone de clients. "Beaucoup de monde nous appelle pour nous poser la question du pass sanitaire. Avec ce beau temps, les gens viennent !"

Pour accéder à la plage du lac de Biron-Orthez il faut compter 3 euros pour les adultes (1,50€ pour les enfants), pour celle de Baudreix, 4 euros par adulte.