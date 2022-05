"Beaucoup d'artisans privilégient leur activité à leur santé", estime le président de la Chambre des métiers

La Chambre des métiers des Hauts-de-France et la CPAM ont signé ce lundi une convention pour renforcer la prévention et l'accès à l'information des artisans et des apprentis sur l'accès au soin, car elles constatent que de nombreux professionnels négligent leur santé.