Beaugency : l'Etat investit 4,4 millions d'euros pour moderniser l'hôpital

Le Centre Hospitalier de Beaugency va bénéficier de 4,4 millions d'euros d'investissement et d'aide à la restauration., une information confirmée par la mairie de la commune loirétaine. L'annonce a été saluée par Stéphanie Rist, députée LREM de la première circonscription du Loiret, dont Beaugency fait partie.

Une somme investie par l'Etat dans le cadre du Ségur de la santé. L'hôpital Lour Picou de Beaugency propose une offre de médecine, des soins de suite et de réadaptation à orientation gériatrique ainsi qu’une offre d’EHPAD.

Des lits supplémentaires

Le projet de modernisation prévoit notamment la construction d’une nouvelle aile de deux étages et la restructuration du bâtiment actuel. Un réaménagement qui prévoit l'amélioration du confort des patients.

Cela passe par la suppression des chambres doubles, l'ajout de 140 lits pour l’EHPAD et de trente lits pour les soins de suite et de réadaptation. L'isolement thermique et sonore sera aussi rénové.