Beaugency : un centre de vaccination "grand public" pour les plus de 75 ans à partir du 15 février

C'était une demande des médecins du secteur et des élus des communes de l'ouest du Loiret : le centre de vaccination installé à l'hôpital Lour Picou à Beaugency, et jusque-là réservé aux soignants ouvrira au grand public le 15 février, pour les plus de 75 ans. Réservations à partir du 8 février.

C'était une nouvelle très attendue par les habitants de tout l'ouest du Loiret et d'une partie du Loir-et-Cher, et une incompréhension pour les médecins du secteur et les élus. Le centre de vaccination installé à l'hôpital Lour Picou de Beaugency, jusque-là réservé aux soignants de plus de 50 ans, ouvrira au grand public, en tout cas aux personnes âgées de plus de 75 ans le 15 février prochain.

Depuis le début de la campagne des plus de 75 ans, des médecins et les élus de la communauté de communes des Terres du Val de Loire dénonçaient cette situation, alors qu'un centre de vaccination avait ouvert le 12 janvier dans cet hôpital public de Beaugency. Faute de doses de vaccin suffisantes, il n'était accessible qu'aux soignants et aux pompiers de plus de 50 ans.

Le maire de Beaugency a eu confirmation de la préfecture du Loiret

Ils avaient adressé plusieurs demandes à la préfecture du Loiret, qui selon le maire de Beaugency Jacques Mésas vient de confirmer l'ouverture de ce centre au "grand public", dans un premier temps les personnes âgées de plus de 75 ans. "C'est un soulagement, même si on ne se réjouira que le 15 février, quand le centre ouvrira. Mais c'était vraiment difficile pour les gens d'aller jusqu'à Orléans, beaucoup avaient renoncé" dit Jacques Mésas. 5000 personnes sont potentiellement concernées par cette vaccination des plus de 75 ans dans tout le secteur, et 900 rien qu'à Beaugency.

En pratique, c'est seulement à partir du lundi 8 février que les créneaux de rendez-vous seront ouverts sur la plateforme nationale et au numéro vert mis en place par le gouvernement. Aucun rendez-vous ne sera donné au standard de l'hôpital, précise le maire de Beaugency. Les personnes ne pouvant pas se déplacer devront prendre contact directement avec leur mairie, qui organisera le transport, sur un créneau réservé, le jeudi matin.

612 doses livrées chaque semaine

L'hôpital d'Orléans, qui fournit les doses au centre de vaccination de Beaugency, pourra à partir du 15 février, lui livrer 612 doses par semaine, de quoi faire 150 injections par jour, du lundi au jeudi. Le personnel nécessaire est lui aussi sécurisé, avec des recrutements supplémentaires, et l'aide également, des médecins du secteur. Ils étaient près d'une vingtaine à s'être portés volontaires, et regrettaient de ne pouvoir vacciner que les soignants.