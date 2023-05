Beaune : de nouveaux locaux d'accueil pour les Urgences de l'hôpital

La période de Covid-19 avait complétement désorganisé l'accueil des Urgences de Beaune. Des postes avancés, de grandes tentes servaient à réceptionner patients à pied et ambulances, qui n'avaient ensuite pas assez de place dans les salles d'attentes. En décembre 2022, des travaux ont débuté pour accueillir les patients dans de meilleures conditions. Ces rénovations se sont terminées en mars. Deux salles d'attente ont été aménagées, les bureaux des infirmières et médecins sont désormais plus grands et le secrétariat réorganisé. De quoi améliorer les conditions de travail des soignants.

ⓘ Publicité

Gagner du temps pour mieux soigner

De nombreux aménagements peuvent paraitre anecdotiques, mais changent en fait la vie des soignants. Par exemple, des portes coulissantes automatiques ont été installées, ce qui permet un gain de temps non négligeable, explique Sophie Canel, chef de service des Urgences : "Tous les agents, que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides soignants poussent des brancards toute la journée. Avant, ils devaient pousser ou tirer des portes à battants."

Autre gain de temps : l'infirmière d'accueil dispose désormais d'une fenêtre avec vu sur le sas d'accueil, ce qui permet de mieux réagir. Radhia est infirmière, plusieurs fois elle aurait pu gagner du temps grâce à cette fenêtre : "une fois, on me dit qu'une dame a chuté, qu'elle a un traumatisme crânien et une petite plaie. Je ne me suis pas plus inquiétée. Mais quand je suis allée voir, la moitié du crâne était arraché, il y avait une marre de sang."

Plus de confort et de sécurité

L'intérieur des locaux, c'est-à-dire les bureaux des infirmières et médecins, ainsi que le secrétariat ont été réorganisés pour dégager plus de place. Le bureau de l'infirmière d'accueil est passé d'un presque couloir a une pièce assez grande pour qu'un brancard puisse y stationner. Une configuration plus confortable pour les soignants et les patients, mais aussi plus sécurisante, raconte Radhia : "je me suis déjà retrouvée avec un patient psy, qui avait un couteau sur lui, sa petite voix lui disait de faire mal à quelqu'un. Dans ces cas là, on essaye de trouver des subterfuges dans une toute petite pièce."

Ces patients en état d'urgence auront droit à des salles d'attentes rénovées, avec des fauteuils pour remplacer les anciennes chaises en plastique.

EN IMAGES - Les nouveaux locaux d'accueil

Le sas peut accueillir piétons et brancards © Radio France - Pauline Boudier

Le bureau des infirmiers a été agrandi © Radio France - Pauline Boudier