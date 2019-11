Bébé mort aux urgences d'Agen : ça n'était finalement pas la rougeole

Agen, France

Mardi dernier, le centre hospitalier d'Agen-Nérac communiquait sur la mort d'un bébé possiblement lié à la rougeole, une maladie qui revient en force et qui a tué trois personnes en France en 2018. Ce jeudi, l'hôpital précise que les analyses ont révélé l'absence de rougeole.

L'affaire remonte à samedi dernier, le 23 novembre. Cet enfant de dix mois a été pris en charge aux urgences, les équipes médicales suspectent un cas de rougeole sans signe de gravité. Toutes les mesures curatives et préventives ont été immédiatement mises en place, pour lui et sa famille, par les soignants. Le bébé rentre chez lui avec ses parents le jour-même et le reste du week-end se déroule sans encombre. Le mardi suivant, ils se présentent à nouveau aux urgences d'Agen car l'état général du petit s'est dégradé subitement. L'enfant décède quelques heures après son admission.

Infection sévère et choc sceptique, mais pas d'épidémie de rougeole

L'hôpital a organisé le rappel des patients à risque ayant été en contact avec l’enfant afin de mettre en place, si besoin, les traitements adaptés. Mais ce jeudi, les résultats des analysent écartent finalement le diagnostic de rougeole, au profit d’une infection sévère entraînant un choc septique. Le risque de contagion que craignaient les autorités sanitaires est écarté.

L’hôpital précise que ses "équipes continuent d’accompagner la famille dans cette douloureuse épreuve".