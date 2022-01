Bébé secoué : le gouvernement lance une campagne de prévention nationale depuis le CHU de Lille

Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé a lancé sa campagne de communication sur le syndrome du bébé secoué, lundi 17 janvier au CHU de Lille. Chaque jour en France, un nourrisson est victime du syndrome du bébé secoué. Dans un cas sur dix il ne survit pas, ou il garde de graves séquelles. Depuis lundi plusieurs vidéos sont diffusées par le gouvernement, sur les réseaux sociaux mais aussi dans les pharmacies et dans les salles d'attentes des professionnels de santé pour alerter les parents et les professionnels sur cette maltraitance.

Campagne de prévention au CHU de Lille

A Lille, la maternité Jeanne de Flandres a lancé un programme prévention sur le syndrome. Depuis septembre 2021, plus de 4 000 parents ont été sensibilisés par des équipes du CHU à la naissance de leur bébé. Ce projet est une première en France. "Quand on secoue un bébé violemment les séquelles sont irréversibles", explique Véronique Piette, membre de l'association "Les Maux les mots pour le dire" qui organise des conférences sur le syndrome du bébé secoué pour les professionnels de la justice et de la santé. Elle tient une poupée en forme de bébé qui pleure et dont les zones du cerveau clignotent lorsque la poupée est secouée.

Une poupée achetée au Canada simule les dommages causés au cerveau lorsque le bébé est secoué. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Pour prévenir le passage à l'acte, les équipes du pôle "Femme, mère, nouveau né" forment les jeunes parents dès les premiers jours du nourrisson. Elles leur rappellent que les pleurs persistants sont un phénomène courant et qu'ils atteignent leur pic entre la sixième et la huitième semaine. Et les formatrices se veulent aussi rassurantes : "c'est normal d'être énervé". Et qu'il existe des solutions. "Quand on en peut plus qu'on est hyper énervé, il faut poser son bébé dans un lieu sécurisé, son lit et sortir de la pièce pour ne plus l'entendre pleure", explique Yannick Thierry, puéricultrice en charge de la formation à la maternité. Elle insiste aussi sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à un proche.

Augmentation des cas depuis le confinement

Si le gouvernement lance cette campagne aujourd'hui, c'est car le projet a mis du temps a se créer mais également car le nombre de victimes du syndrome du bébé secoué a augmenté ces derniers mois. "Depuis le premiers confinement, les violences intrafamiliale ont augmenté, mais aussi les syndrome de bébé secoué", affirme Adrien Taquet qui estime a environ 500 enfants atteints du syndrome par an en France. Le ministre rappelle également qu'"il n'y a pas d'accident". "Un enfant diagnostiqué du syndrome du bébé secoué, a été en moyenne dix fois secoué."