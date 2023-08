Bébés intoxiqués au cannabis : les urgences pédiatriques de Nice alertent

"Les enfants sont exposés à ce risque. Mieux vaut prévenir que guérir" : le chef des urgences pédiatriques du groupement Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval, Philipe Babe lance un appel aux parents. Depuis le début de l'année 2023, il constate une forte hausse des hospitalisations de bébés ayant ingéré des morceaux de cannabis : une dizaine de cas, dont un bébé de 18 mois arrivé inconscient.

"C'est une drogue, qu'il ne faut pas laisser traîner"

"Le matin, les parents n'arrivaient pas à réveiller leur bébé. Devant cette somnolence et des vomissements, ils sont venus à l'hôpital. À son arrivée, il était dans le coma. On l'a transféré en réanimation, pour veiller à ce que son état ne s'aggrave pas. Ils nous ont tout de suite dit qu'ils avaient fait la fête, et laissé du cannabis dans le cendrier. Ils se sentaient très coupables et étaient impressionnés par l'état de leur bébé", raconte le Docteur Philipe Babe.

En 2020, l'Agence Régionale de Santé communiquait sur les risques du cannabis dans les familles - ARS / communiqué de l'hôpital pour enfants Lenval

Les jeunes enfants de parents consommateurs, peuvent absorber de manière accidentelle de la résine de Cannabis. Depuis 2015, l'OFDT (Observatoire français des drogues et des tendances addictives), note une recrudescence du nombre de cas chez les jeunes enfants. Le Docteur Philipe Babe veut "débanaliser l'usage du cannabis au sein d'une famille. C'est une drogue, qui implique des risques, et qu'il ne faut pas laisser traîner".

Réagir vite, pour éviter des séquelles

Les symptômes apparaissent rapidement, le temps de la digestion, dans les deux à quatre heures qui suivent : des troubles neurologiques, de l'équilibre, de la somnolence, et cela peut aller jusqu'au coma, en fonction de la quantité ingérée et de l'âge. Désormais aux urgences pédiatriques, des tests sont immédiatement effectués. Mais les équipes médicales appellent à la transparence, à être "informées par les parents du risque d’intoxication afin de faciliter le diagnostic et d’orienter la prise en soin."

Si rien n'est fait, cela peut laisser des séquelles. Mais généralement, les parents sont très inquiets de voir leurs enfants qui ne répondent plus, ne marchent plus, tombent, vomissent, s'endorment. Comme toute intoxication, il faut du repos digestif, de la perfusion.

Le groupement NICE CHU-LENVAL est un établissement de référence en matière de soins pédiatriques © Radio France - Sophie Allemand

Un tiers des familles avec jeunes enfants consomment de façon plus ou moins régulière, les enfants sont exposés à ce risque.