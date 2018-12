Bébés nés sans bras : huit nouveaux cas dans le Morbihan intégrés à l'enquête

Huit nouvelles familles morbihannaises ayant un enfant présentant une malformation d'un membre supérieur ont été intégrées à l'enquête nationale de l'agence Santé publique France lancée fin octobre pour comprendre pourquoi plusieurs enfants sont nés sans bras, avant-bras ou mains, dans trois départements entre 2007 et 2014. Les premiers résultats de cette enquête sont attendus pour la fin janvier.

Jusqu’à présent, 14 cas groupés avaient été "officiellement" recensés : quatre dans le Morbihan (entre 2011 et 2013), trois en Loire-Atlantique (entre 2007 et 2008) et sept naissances dans l'Ain (entre 2009 et 2014). Une enquête est en cours sur 11 nouveaux cas découverts depuis dans ce département.

Des investigations élargies "pour essayer de trouver des réponses"

Ces familles avaient interpellé les autorités sanitaires, début novembre, lors d'une réunion publique organisée à Guidel. C'est dans cette commune, située près de Lorient, que les quatre premiers cas ont été recensés.

Pour répondre aux inquiétudes des familles, le directeur général de Santé publique France, François Bourdillon, avait reconnu qu'il fallait "peut-être qu'on mène des investigations plus larges géographiquement, sur la question des bassins de vie, peut-être sur la région Bretagne, pour essayer de trouver des réponses". Les huit nouvelles familles intégrées à l'enquête vont donc "répondre au même questionnaire" que celles recensées précédemment selon les services de l'agence sanitaire.

Pour l'heure, les autorités n'ont aucune certitude sur les causes possibles de ces malformations. Elles peuvent être génétiques, liées à des contraintes physiques ou dues à des substances toxiques (alimentation, environnement, voire médicaments dans le cas du thalidomide, antinauséeux qui avait fait naître des milliers d'enfants sans bras entre 1957 et 1962).