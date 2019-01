Bébés nés sans bras : trois nouveaux cas dans les Bouches-du-Rhône

Après les cas révélés dans l'Ain, dans le Morbihan et en Loire-Atlantique, voici une nouvelle affaire de bébés nés sans bras dans les Bouches-du-Rhône. Ces trois petites filles sont nées en l'espace de six mois en 2016, et toutes trois ont vu le jour à l'est de l'étang de Berre, dans un rayon de 30 kilomètres.

Ces trois petites filles, aujourd'hui âgées de deux ans, sont nées avec la même malformation : une agénésie transverse des membres supérieurs, autrement dit une absence ou une atrophie d'une main ou d'un bras. Cette malformation est due à un arrêt dans le développement embryonnaire dont on ignore toujours les causes.

Des causes toujours inexpliquées, la piste environnementale privilégiée

Selon les scientifiques, les causes pourraient être environnementales. En l'occurence, la zone de l'étang de Berre est connue pour être extrêmement polluée, avec des usines métallurgiques, pétrochimiques, des raffineries, une énorme acierie . Dans cette zone, des études ont montré qu'il y avait deux fois plus de cas de cancer, de diabète et d'asthme.

L'affaire est très sérieuse, pour la lanceuse d'alerte, Emmanuelle Amar à l'origine des premiers signalements de cas groupés dans l'Ain à la fin de l'été 2018. Avec d'autres médecins , scientifiques et élus, elle a lancé dimanche 20 janvier l'appel de Marseille pour demander en urgence un registre national des malformations congénitales et des cancers. Aujourd'hui, le réseau de surveillance des malformations congénitales ne couvre que 20% du territoire.

Une enquête nationale a été lancée par les autorités sanitaires, depuis plusieurs mois. Les premières conclusions doivent être divulguées fin janvier.