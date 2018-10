11 cas supplémentaires d'enfants nés avec une malformation des membres supérieurs ont été identifiés dans l'Ain entre 2000 et 2014 d'après les données hospitalières, annonce l'agence Santé Publique France mardi.

Ces 11 cas s'ajoutent aux sept cas déjà signalés par le Registre des malformations congénitales en Rhône-Alpes (Remera), précise Santé Publique France dans un communiqué.

"Retourner voir tous les cas"

Mardi matin déjà, le journal Le Monde rapportait qu'un garçon né sans main en 2012 dans une famille résidant dans une région de l'Ain n'avait pas été recensé.

Interrogée à ce sujet, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a déclaré que cette information n'était "pas remontée" jusqu'à elle. "J'ai relancé une enquête avec deux agences, Santé publique France et l'Anses. L'idée est de retourner voir tous les cas", a poursuivi la ministre.

"Un concours de circonstances bien fâcheux", a réagi Emmanuelle Amar, la scientifique responsable du Remera, en précisant que la maman "vivait et travaillait" dans la zone du département où plusieurs cas ont déjà été signalés.

Des cas groupés d'enfants nés sans mains, bras ou avant-bras ont été observés dans l'Ain (7 autres naissances entre 2009 et 2014), en Loire-Atlantique (3 naissances entre 2007 et 2008) et en Bretagne (4 naissances entre 2011 et 2013), à chaque fois dans un périmètre restreint.

La procédure de licenciement contre les lanceurs d'alerte "suspendue"

"Cela force la conviction qu'il faut faire une étude avec des épidémiologistes spécialisés dans ce type de malformations et non par des statisticiens", selon la responsable du Remera.

Emmanuelle Amar avait contesté les conclusions d'une étude de Santé publique France, qui avait estimé début octobre que le nombre de cas de l'Ain n'était pas statistiquement supérieur à la moyenne nationale. A l'inverse, il y a bien, selon l'agence sanitaire, un excès de cas en Loire-Atlantique et en Bretagne, mais qui restent sans explication.

Menacée de licenciement avec cinq autres collègues du Remera, Emmanuelle Amar a confirmé ce mardi à l'AFP que la procédure avait finalement été "suspendue".