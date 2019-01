Bébés "sans bras" : Quatre familles de Guidel demandent de la transparence et du sérieux dans l'enquête

Guidel, France

Un premier bilan doit être rendu ce jeudi autour de l'enquête des bébés nés sans bras ou sans mains. Plusieurs cas, à Guidel, en Loire-Atlantique, dans l'Ain et maintenant près dans les Bouches-du-Rhône. Mais à quelques heures de la réunion, rien n'avait été confirmé par l'agence Santé publique France.

Quatre familles de Guidel dans le Morbihan seront particulièrement attentives aux premiers résultats. Parents d'enfants nés entre 2011 et 2013, sans main ou sans bras, ils ont écrit le 29 janvier à la ministre de la Santé pour lui réclamer plus de "transparence" et _"du sérieux"_dans l'enquête.

Elles écrivent leur "inquiétude", leur "incompréhension" face à "certaines prises de parole récentes" de la ministre de la Santé, qu'ils jugent "déroutantes" et _"étonnantes_". En cause, l'intervention d'Agnès Buzyn dans l'émission "La maison des maternelles" sur France 5, diffusée le 15 janvier. Les familles estiment qu'elle est revenue alors "sur certaines causes – médicamenteuses et génétiques – qui ont déjà été écartées" par la première étude.

Elles demandent une"enquête de terrain" concernant l'eau, les sols, l'air, pour savoir si l'agénésie des enfants a été causée par l'environnement.