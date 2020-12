Belfort : 76 professionnels de santé réunis dans un centre de santé, les premiers patients accueillis

Le nouveau centre de santé pluridisciplinaire de Belfort, qui réunit 76 professionnels de santé, spécialistes, généralistes et paramédicaux, a accueilli ses premiers patients début décembre. La pharmacie, le cabinet dentaire et le laboratoire d'analyses médicales ouvriront début 2021.

Une odeur de peinture fraîche règne encore dans les couloirs du nouveau centre de santé pluridisciplinaire de Belfort, au Techn'hom, les plaques mentionnant les noms des professionnels de santé n'ont pas encore toutes été accrochées aux portes, et les artisans continuent de circuler dans les deux bâtiments pour terminer les finitions, mais le centre est bel et bien ouvert depuis le premier décembre.

Plusieurs professionnels de santé se sont déjà installés, en témoignent les décorations de Noël, les tableaux aux murs, et les patients dans les salles d'attente. En tout, 76 professionnels de santé sont amenés à être réunis dans cette maison de santé : cardiologues, dermatologue, gynécologue, cabinet dentaire, ophtalmologue, psychiatres, opticiens, sage-femme, la liste est longue et non exhaustive.

48 spécialistes, 8 généralistes et 18 personnels paramédicaux

"On avait prévu initialement une cinquantaine de personnels de santé, mais au fur et à mesure de l'avancement du projet, il y a eu de plus en plus de personnes intéressées, donc à ce jour nous avons 76 professionnels de santé réunis dans deux bâtiments situés près du Techn'hom. 48 spécialistes, 8 généralistes et 18 personnels paramédicaux" se félicite le Docteur Pradip Sewoke, président de l'association des professionnels de santé du Nord Franche-Comté, et porteur de ce projet.

50% d'entre eux viennent de s'installer

Le médecin balaie d'emblée les critiques portées par certains : "Je n'ai pas enlevé des médecins dans les petites communes pour les mettre en centre-ville de Belfort. Sur ces 76 professionnels de santé, il y a largement plus de 50% d'entre eux qui viennent tout juste de s'installer. Et parmi eux, des spécialités qu'on ne trouvaient pas dans le Nord Franche-Comté, comme par exemple un gynécologue spécialisé dans l'infertilité, la fécondation in vitro".

Pas de concurrence non plus avec l'hôpital de Trévenans : "certains de nos spécialistes collaborent et travaillent avec l'hôpital, l'enjeu c'est de lutter contre la désertification médicale".

La prise en charge du patient "optimisé"

Le médecin nous emmène dans l'une des salles qui a le plus de valeur à ses yeux au sein du centre : la salle de réunion. Car l'idée du porteur de projet c'est "de travailler ensemble et optimiser la prise en charge du patient".

"Avec le vieillissement, le patient présente des polypathologies, donc en travaillant ensemble, le patient qui a un problème de dermatologie peut être pris en charge par un cardiologue, un neurologue, un ophtamologue", explique le Dr Pradip Sewoke. "Pour prendre un rendez-vous c'est aussi plus facile quand un patient rentre dans notre pôle d'excellence".

Des médecins qui ne veulent plus être seuls

Le docteur Hartmann, jusqu'à présent installé à Châtenois-les-Forges, dans le Territoire de Belfort a pris place dans l'une des salles du centre médical : "A Châtenois, on était chacun dans son coin, très solitaires, j'avais besoin d'avoir des collègues à côté. Maintenant on peut aller toquer, c'est instantané", se félicite le médecin.

C'est vraiment une accélération en terme de parcours de santé

"Avant, on mettait trois semaines à avoir des rendez vous, la semaine dernière j'avais une patiente dépressive, en pleine crise, je suis descendue au premier étage il y avait la psychiatre. On raccourcit les délais, on va faire des réunions, on pourra échanger plus facilement, c'est vraiment une accélération en terme de parcours de santé".

Des jeunes médecins en demande

L'idée est également de séduire les jeunes médecins. Et l'exemple le plus frappant est celui du Docteur Cuisinier qui vit sa première installation, après sa formation à l'université de Besançon : "Mon oncle a un cabinet en ville, il vient de prendre sa retraite et je pense qu'il aurait souhaité que je reprenne la suite. Mais pour avoir réalisé ma formation chez des généralistes qui travaillaient seuls, sans collègues, sans secrétaire, je ne me voyais pas travailler comme cela".

Le centre sera entièrement opérationnel début 2021

Sur les deux bâtiments, qui représentent près de 4.000 m² d'immobilier, des travaux sont encore en cours, notamment sur le deuxième bâtiment, qui doit accueillir le cabinet dentaire, la pharmacie, le laboratoire d'analyses, ainsi que des professionnels de santé.

Le pôle paramédical avec une sage-femme, des infirmières, des ergothérapeutes, un kinésithérapeute, une diététicienne, et des psychologues sera installé à partir du 18 décembre.

En revanche, le cabinet dentaire, qui doit accueillir 7 chirurgiens dentistes, dont certains originaires de Strasbourg, Besançon, et même de Nice, sera ouvert en février. Le laboratoire d'analyses ouvrira en février ou mars, de même que la pharmacie.

La mairie de Belfort annonce de son côté qu'une liaison de bus sera opérationnelle à partir de janvier : le tracé de la ligne 8 d’Optymo va être modifié pour relier le Pôle Liberté et la maison de santé.