Belfort : France Alzheimer se mobilise pour mieux accompagner les aidants

Alors que le président de France Alzheimer se déplace ce mardi à Belfort pour rencontrer l'association locale du Territoire de Belfort, Joël Jaouen est revenu sur France Bleu Belfort Montbéliard sur les combats qui restent à mener pour mieux accompagner les malades atteint d'Alzheimer.

Joël Jaouen est notamment revenu sur la problématique de l'aidant, la personne, famille ou proche, qui s'occupe du malade atteint d'Alzheimer : "Il faut continuer à améliorer le quotidien de l'aidant, si l'aidant n'a pas de bonnes conditions d'accompagnant, la maladie sera un défi très difficile à relever. (..) Nous considérons que la loi d'adaptation au vieillissement qui vient d’être votée, n'est pas assez pertinente. On va accorder 500 euros par an à l'aidant pour avoir un petit peu de répit. Je suis désolé, mais c'est de l’aumône, les besoins de l'aidant vont bien au delà. Il faut proposer et multiplier les lits temporaire de façon à aider l'aidant"

Le président de France Alzheimer a également souligné l'importance de la recherche : "Ce qui est surprenant et récurrent, c'est que malheureusement il y a une prolifération des malades jeunes, de moins de 65 ans"