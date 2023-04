Belfort : la clinique de la Miotte va ouvrir un centre de soins non programmés à la rentrée

Le nouveau centre de soins sera une alternative entre un cabinet de médecine générale et un service d'urgences

L'ouverture est prévue pour la rentrée de septembre. La clinique de la Miotte à Belfort va ouvrir un centre de soins non programmés, ont annoncé les élus de l'agglomération du Grand Belfort et l'antenne nord Franche-Comté de l'ARS, Agence Régionale de Santé ce mercredi au cours d'une conférence de presse en mairie de Belfort. Ce nouveau service va permettre la prise en charge des petites urgences et va ainsi désengorger l'hôpital de Trévenans dont le plan vient d'être désactivé . La nouvelle structure doit répondre à un problème rencontré par beaucoup de Belfortains : trouver un médecin.

ⓘ Publicité

Des rendez-vous rapides

Le centre permettra de prendre en charge la bobologie, les pathologies légères comme des petits virus. Si la pathologie constatée est trop lourde, les patients seront redirigés vers l'hôpital Nord Franche-Comté. Ce service sera en capacité de prendre jusqu'à 40 rendez-vous par jour, il y aura un numéro de téléphone dédié. Les consultations seront ouvertes de 9h à 19h et les prises de rendez-vous se feront uniquement le jour J.

Une rotation entre plusieurs médecins

Ce seront des médecins installés dans des cabinets qui prendront une demi-journée pour officier au centre de soins, il y en aura un par demi-journée. Ce nouveau service sera une alternative entre un cabinet de médecine générale et un service d'urgences. Les porteurs du projet comptent sur de jeunes médecins pour venir y travailler. "Il va répondre à deux grandes priorités nationales : la régulation des admissions aux urgences et l'accès au soin pour tous", explique Valérie Ganzer de l'antenne nord Franche-Comté de l'ARS, Agence Régionale de Santé.

L'ouverture de ce nouveau centre de soins a été annoncée par les élus belfortains et l'Agence Régionale de Santé © Radio France - Corentin Debuire

Il y aura aussi systématiquement un(e) secrétaire médical(e) et deux infirmières de la Miotte qui travailleront en rotation par demi-journée au centre de soin.

Un investissement de 120 000 euros par an pendant trois ans

L'agglomération belfortaine et l'ARS financeront à moitié la nouvelle structure soit 60 000 euros chacun par an. Le fonctionnement de ce nouveau centre de soins va s'élever à 120 000 euros par an pendant trois ans jusqu'à atteindre l'autosuffisance financière. Une subvention à hauteur de 60 000 euros sera votée au prochain conseil communautaire du Grand Belfort du 22 mai, a indiqué Damien Meslot président de l'agglomération belfortaine.