Belfort : Raphaël Bonviani va rejoindre Rome à pieds, pour aider l'association ELA

Il marche pour la bonne cause ! Raphaël Bonviani , un Belfortain de 34 ans, part à pieds ce lundi matin de la Cité du Lion jusqu'à Rome, pour soutenir l'association ELA, qui lutte contre les leucodystrophies.

Marcher pour aider, voici ce que va faire Raphaël Bonviani, un trentenaire originaire de Belfort. Il prend la route ce lundi matin à 10 heures, direction Rome, pour se dépasser mais surtout pour aider l'association ELA.

1 077 kilomètres

1 077 kilomètres entre la cité du Lion et la capitale italienne, qu'il compte bien avaler en 19 jours, très précisément, dans un seul but, récolter des fonds pour l'association ELA, qui lutte contre les leucodystrophies, un groupe de maladies génétiques orphelines, qui touche souvent les jeunes enfants et atrophie leurs muscles et, à terme, détruisent le système nerveux.

J'ai deux bras et deux jambes, je le fais pour ceux qui ne peuvent pas le faire

Pour Raphaël, intégrer l'association ELA à son voyage était presque une évidence. "J'ai mes deux bras et mes deux jambes, et les enfants atteints de ces maladies ne peuvent pas les utiliser, ni réaliser ce genre de rêve, je le fait donc pour eux", explique Raphaël. De plus, certains membres de sa famille sont également handicapés, ce qui a poussé le jeune homme à entreprendre ce voyage jusqu'en Italie, avec "un sac de 30 à 40 kilos sur le dos", ajoute-t-il.

Un euro par kilomètre

L'objectif de Raphaël, récolter un euro par kilomètre parcouru pour financer la recherche médicale mais aussi aider à l'achat de matériel. "Les fauteuils et le matériel médical, mais pas que", précise Latifa Gilliotte, la déléguée départementale d'ELA, et elle même en fauteuil. "Aujourd'hui, on peut améliorer la vie des enfants malades grâce à des tablettes, mais qui bien souvent ne sont pas prises en charge". Latifa Gilliotte souhaite également que ce genre de projet continue de faire changer les mentalité en ce qui concerne les personnes à mobilité réduite. "Maintenant, on est beaucoup plus considérés, on fait partie du paysage et je voudrais qu'on ne parle bientôt plus du mot handicap parce que le handicap est partout", ajoute-t-elle.

Les leucosystrophies, maladies mal connues

Des maladies mal connues du grand public, que l'association ELA souhaite mettre en avant pour expliquer ce que c'est exactement. "Les gens connaissent les associations mais ne s'arrêtent pas sur ce que ça veut vraiment dire", explique Latifa Gilliotte. Il faut savoir qu'en France, les leucodystrophies concernent 160 naissances par an, soit 3 à 6 par semaine.

D'autres projets

Raphaël a déjà d'autres projets, comme celui de partir en Suède - toujours à pieds -, mais en équipe, cette fois-ci, et en hiver.