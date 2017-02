Belin Béliet : Rosia pourra-t-elle un jour retrouver la vue ?

La semaine dernière des chirurgiens du CHU de Bordeaux ont greffé de la cornée sur les yeux de cette petite congolaise. Rosia, qui est prise en charge par une association humanitaire basée à Belin-Béliet, ne pourra sans doute jamais lire mais les médecins espèrent lui redonner un semblant de vision.

Rosia, 5 ans, habitante de Brazzaville au Congo a été victime il y a un an d'une réaction à un médicament. L'association de l'Amour Vivant, basée à Belin-Béliet et qui intervient au Congo a décidé de la prendre en charge et de tenter une opération pour lui redonner la vue.

En octobre dernier des chirurgiens bordelais sont parvenus à lui rouvrir les paupières. Deuxième phase de l'opération, la semaine dernière, avec plusieurs greffes de muqueuses et de cornée au CHU de Bordeaux.

Aujourd'hui Rosia se repose dans sa famille d'accueil à Belin-Béliet mais le diagnostique n'est pas très encourageant.

On ne pense pas que Rosia puisse lire ou retrouver une vision fine. Elle pourra sans doute apprécier la lumière et les formes environnantes — Michel Salefran, docteur à la retraite et président de l'association de l'Amour Vivant

Rosia va encore rester quelques semaines à Belin-Béliet avant de repartir chez elle à Brazzaville où ses parents l'attendent impatiemment.

Elle profite de l'instant présent Partager le son sur : Copier