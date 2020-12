Belle Ile en Mer : le port du masque est obligatoire dans les rues des centres-bourgs

A Belle Ile, avec les vacances et la hausse de la fréquentation, le port du masque est maintenant obligatoire dans les centres-bourgs des 4 communes, Le Palais, Sauzon, Bangor et Locmaria. Car sur l'île, le taux d'incidence est particulièrement élevé : il est est de 150 cas pour 100. 000 habitants.

Selon la préfecture du Morbihan, le taux d'incidence observé à Belle Ile en Mer est entre 3 et 4 fois plus élevé que le taux observé dans le département qui se situe à 46 cas pour 100. 000 habitants. "Le taux de positivité est également particulièrement élevé à Belle Ile en Mer", ajoute la préfecture. D'où cette décision de port du masque obligatoire dans les rues des bourgs de Belle Ile pour les personnes agées de 11 ans et plus. C'est aussi le début des vacances. Le week end dernier les bateaux étaient bien remplis. La préfecture mais aussi les élus lancent donc un appel à la prudence et notamment au respect des gestes "barrière" : port du masque, bien sûr, respect des distances et hygiène des mains..

A noter que Belle Ile en Mer n'est pas la seule île du du Morbihan concernée par ces mesures : le masque est obligatoire dans le bourg de l'île de Houat et sur le port et l'embarcadère de l'île aux Moines.

Le point sur les mesures de port du masque dans une cinquantaine de communes du Morbihan

Port du masque obligatoire dans les agglomérations des communes de plus de 5 000 habitants

Lorient - Vannes - Lanester - Ploemeur - Hennebont - Pontivy - Auray - Saint-Avé - Guidel - Ploërmel - Séné - Quéven - Larmor-Plage - Sarzeau - Theix-Noyalo - Languidic - Questembert - Pluvigner - Caudan - Brech - Kervignac - Ploeren - Inzinzac-Lochrist - Guer - Baud - Elven - Plescop - Pluneret - Plouay - Riantec - Grand-Champ - Arradon - Plouhinec - Muzillac

Port du masque obligatoire dans les agglomérations des communes de Belle-Ile-en-Mer

Bangor, Le Palais, Locmaria et Sauzon

Port du masque également obligatoire sur une partie des communes suivantes

Arzon - Damgan - Férel - Houat - Ile-aux-Moines - Lanvénégen - La Trinite-sur-Mer - Le Tour-du-Parc - Locmariaquer - Pleucadeuc - Plumergat - Quiberon - Roudouallec - Saint-Pierre Quiberon - Saint-Gildas-de-Rhuys - Saint-Philibert

Ces mesures sont applicables jusqu'au 20 janvier 2021, indique la préfecture du Morbihan.