Bénodet : doit-on porter le masque en bord de plage ?

Alors que le masque est devenu obligatoire dans six nouvelles communes du Finistère le samedi 24 octobre, il ne l'est pas dans certaines stations balnéaires. Sur les bords de plage de Bénodet (Finistère), le sujet continue de faire débat.

45% des Finistériens doivent porter le masque au quotidien. Le masque est désormais obligatoire dans six nouvelles communes du Finistère depuis le samedi 24 octobre : à Carhaix-Plouguer, Fouesnant, Landivisiau, Lesneven, Le Fogoët et Plabennec.

Deux tiers des visages sans masque

A Bénodet, il est encore possible de se balader sans masque… S'il est obligatoire lors du marché, les promeneurs en bord de mer ont le choix de le porter ou non. Sur ce chemin assez étroit, deux tiers des visages restent découverts. Un couple, assis sur un banc, a décidé de profiter du soleil sans masque. "On ne l'a pas mis parce qu'on est sur un banc, on ne marche pas avec les gens sinon on le mettrait bien évidemment..."

Eric, qui travaille dans l'industrie médicale, porte le masque à chaque fois qu'il sort. © Radio France - Maxime Glorieux

Jean-Charles habite à quelques pas du bord de plage. "Certains disent que ça ne sert à rien parce qu’on est dehors… maintenant il faut qu’on nous dise si on doit le porter toute la journée ! On veut bien obéir mais on ne sait pas..."

Obligatoire dans un port face à Bénodet

En face de la plage de Bénodet, le masque est devenu obligatoire dans le port de Sainte-Marine à Combrit…. Pour certains, il devient compliqué de s'y retrouver entre les zones masquées et non masquées. Anne et Luc, venus à Bénodet en famille pour les vacances, ont trouvé la solution. "Nous, on a le réflexe de regarder sur internet si on doit porter le masque car ce n’est pas toujours spécifié lorsqu'on arrive."

Dans cette incertitude générale, certains vacanciers le gardent toute la journée. "On prend l’habitude », glisse un père de famille. Plus loin, Andrée, masque sur le visage, découvre qu'il est facultatif en bord de plage. "Ah bah c’est bien, on va pouvoir bronzer !".

Un couple de retraités flâne un peu plus loin. « Sur le bord de mer, avec le vent qu’il y a… à mon avis, le microbe ne va pas tenir longtemps ! » Le virus peut tout de même rester plusieurs heures dans l'air et se transmettre dans un rayon de plus deux mètres autour de la personnes infectée.