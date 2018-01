Bergerac, France

Un an après l'ouverture du centre municipal de santé à Bergerac, les médecins libéraux du SML (syndicat des médecins libéraux critiquent cette solution "non pérenne" selon eux. Une solution mise en place à Bergerac pour lutter contre la désertification médicale et le manque de médecins. Il ne restait plus que 20 généralistes pour 30 000 habitants.

Aujourd'hui, trois médecins salariés travaillent dans ce centre municipal, ouvert en février 2017. "Ce sont des médecins qui viennent et qui repartent alors que les gens ont besoin d'un médecin qui s'installe," explique Docteur Blanc, médecin à Bergerac et représentant du syndicat en Dordogne.

"Les centres municipaux sont un retour aux années 1 900 où il manquait des médecins et cette solution est trop coûteuse. " - Docteur Blanc, représentant du syndicat des médecins libéraux en Dordogne.

Pour le maire, Daniel Garrigue, c'est mieux que rien. "Il faut bien qu'il y ait une offre de soin et les jeunes médecins préfèrent être salariés que libéraux." En 10 ans, seulement 83 médecins se sont installés dans le département.

Un quart des médecins ne sont pas remplacés en Dordogne. Pour autant, le docteur Blanc pense que "les centres municipaux sont un retour aux années 1 900 où il manquait des médecins et cette solution est trop coûteuse", selon lui. En attendant, le maire de Bergerac se félicite que des médecins y fassent des consultations et serait ravi que des médecins libéraux s'installent dans la région. Quatre se seraient installés l'année dernière.