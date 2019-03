Bergerac : une collecte de protections hygiéniques pour aider les femmes précaires

Une collecte est organisée pour récolter des tampons et des serviettes au profit des femmes sans abri ou en situation de précarité.

Un rayon de serviettes ou protections hygiéniques et tampons pour femmes.

Bergerac, France

Une femme utilise en moyenne 22 tampons ou serviettes par cycle, ce qui représente un coût estimé entre 1500 et 2000 euros au cours de sa vie. Un budget important sur lequel certaines femmes font l'impasse, parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'acheter ces produits d'hygiène féminine.

Pour les aider, une Bergeracoise organise une collecte. Vous pouvez déposer des paquets de tampons et de serviettes (mais aussi des coupes menstruelles, des serviettes lavables, des lingettes ou autres produits d'hygiène). À partir de ce mercredi 20 mars, et pendant une an, une boîte à dons vous attend au café Chez Albert, rue Neuve-d'Argenson, à Bergerac.

"Quand on a du mal à boucler la fin de mois, ou qu'on est à la rue, la priorité c'est de manger. On est obligée de faire des impasses pour pouvoir assurer le minimum vital. Donc certaines femmes, y compris des étudiantes dans des situations économiques difficiles, ne vont pas être en mesure de s'assurer le bien-être et l'hygiène minimale", explique Géraldine Caumont, qui organise la collecte, en partenariat avec l'association Règles élémentaires. Une collecte similaire pourrait être organisée bientôt à Périgueux.