Berry : il faudrait doubler le nombre de dépistages du cancer colorectal

Ce dépistage est recommandé tous les deux ans si vous avez entre 50 et 74 ans. L'adhésion à la campagne de dépistage a tendance à diminuer, il fallait donc trouver un moyen pour toucher plus facilement les personnes concernées. Par endroits, plus d'un tiers des assurés sociaux n'ont plus de médecin traitant et ne peuvent donc plus obtenir leur kit de dépistage. Dorénavant, on vous enverra donc par courrier, une invitation à retirer ce kit soit chez votre médecin, soit par internet. Dans ce cas, il vous faudra remplir un questionnaire de santé via votre ordinateur : " Un questionnaire en ligne sur vos antécédents personnels, familiaux. Eventuellement, les symptômes digestifs " détaille le docteur Emilie Fétissof, médecin coordonnateur. " S'il n'y a pas de risque particulier décelé, un kit sera envoyé à domicile dans les quinze jours."

Le docteur Emilie Fétissof, médecin coordonnateur de la campagne de dépistage du cancer colorectal © Radio France - Michel Benoit

Ce dépistage consiste à repérer des traces de sang dans les sels. 4 % des prélèvements sont positifs et demandent de réaliser une coloscopie pour affiner le diagnostic : " Dans 25 à 40 % des tests positifs, on va retrouver des lésions précancéreuses, des polypes adénomateux Dans ce cas, on aura tout gagné quand on aura fait ce test puisque ces petits polypes, on va pouvoir les enlever directement à l'occasion de la coloscopie et ainsi éviter leur transformation en cancer. " Le cancer colorectal entraîne 17.000 décès en France. En Berry, seuls 34 % des personnes concernées effectuent ce test. Il faudrait au moins atteindre 65 % d'adhésion.