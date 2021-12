Nouvelle mobilisation des sages-femmes des centres hospitaliers de Bourges et Châteauroux

Les sages-femmes n'entendent pas lâcher l'affaire, et elles maintiennent la pression sur le gouvernement. Trois mois après leur dernier mouvement, elles font de nouveau grève au niveau national depuis le lundi 27 décembre. Les revendications restent inchangées : de meilleures conditions de travail, une hausse de leur salaire. Dans les centres hospitaliers du Berry, le mouvement est suivi par l'intégralité des maïeuticiennes.

1.800 euros net après cinq ans d'études

Sage-femme ne se résume pas à tenir la main des femmes qui sont en train d'accoucher. Elles ont la vie des mères et de leurs enfants entre les mains. Une grande responsabilité pour un petit salaire. "Une collègue en début de carrière qui a fait cinq ans d'études, qui est une profession médicale au même titre que les médecins et les dentistes, va être payée 1.800 euros par mois net, sachant qu'elle va bosser au moins trois week-ends sur quatre et la moitié de son planning en nuit" détaille Marion Desnoyers, qui exerce à l'hôpital de Bourges.

Les journées sont d'ailleurs bien chargées. Même si l'activité est aléatoire, elle peut facilement avoir à gérer deux mamans en train d'accoucher, une troisième dont le travail démarre, et quatre à cinq consultations d'urgence. Il faut ajouter à cela la paperasse. Il n'y a plus le temps ... de prendre le temps. Il n'est plus possible d'échanger correctement, de faire de la prévention, notamment sur la question de la dépression post partum explique Karine Frerard qui exerce, elle à Châteauroux. On ressent dans sa voix comme de la frustration, mais aussi de la colère, et de la peur. On le ressent, aussi, dans le récit de Marion Desnoyers, "On va courir d'une salle à l'autre. Une femme qui vient d'accoucher, qui a son bébé dans les bras, on est censé aller la voir tous les quarts d'heures et clairement on ne peut pas y aller. Donc, on espère que le conjoint qui est à côté pourra nous alerte, que les appareils de surveillance nous alertent parce que l'on ne sera pas derrière. Ce n'est pas normal" souligne-t-elle.

500 euros de plus dès février 2022 : "un nuage de fumée"

Sous payé, avec des horaires difficiles, un manque de personnel : le métier n'attire plus. Les sages-femmes étudiantes ne vont pas au bout de leur cursus ou abandonne dès les premières années de pratique du métier. Marion Desnoyers le constate à Bourges lorsque des jeunes sont en stage à ses côtés : "chaque jour est une journée test à se demander si c'est vraiment ce qu'elles ont envie de faire plus tard" raconte-t-elle. Le problème c'est qu'avec peu de nouvelles recrues et plus de départ, le métier est en tension.

Pour tenter de le rendre attractif, il y a une première revalorisation promise. À partir de Février, normalement, les sages-femmes toucheront environ 500 euros de plus par mois grâce au Ségur de la santé et une augmentation de leur salaire. Insuffisant et surtout, "un nuage de fumée" pour Karine Frérard "C'est des primes que vous n'aurez pas si vous êtes en congé maternité qui ne vont pas compter sur la retraite. Ce n'est pas vraiment ce qui était dans nos revendications au départ."

Elle estime qu'en fin de carrière et après cinq ans d'études (- et même six désormais -), une sage-femme devrait avoir un salaire équivalent à des métiers comme, par exemple, ingénieur. Sa consœur de l'hôpital de Bourges estime quant à elle qu'un salaire digne, équivaudrait à celui des professions médicales de mêmes responsabilités et de même niveau d'études, comme les dentistes, soit au minimum 4.000 euros par mois.

Le mouvement, démarré en début de semaine, se poursuit encore ce vendredi mais les sages-femmes étant réquisitionnées, il n'y a pas d'impact pour les patientes.