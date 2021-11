Berry : quels sont les centres de vaccination ouverts pour faire son rappel ?

Plus d'1,25 millions de rendez-vous ont été pris en 24 heures après les annonces du ministre de la santé Olivier Véran, jeudi dernier. Cette dose de rappel peut être faite cinq mois après la dernière, et elle sera obligatoire à partir du 15 janvier pour conserver son pass sanitaire. Pour faire face à la demande, les centres de vaccinations, qui pour la plupart avaient fermé ou déménagé, se réorganisent et remontent en charge. Voici la liste des centres ouverts dans le Cher et l'Indre.

Les centres de vaccination ouverts dans l'Indre

Argenton-Sur-Creuse :

Adresse : Complexe sportif Lothaire Kubel, rue Lothaire Kubel, 36200 Argenton-sur-Creuse.

Téléphone : 06.38.17.41.43. Il est préférable de prendre rendez-vous via Doctolib.

Buzançais

Adresse : place du Général de Gaulle, 36500 Buzançais.

Téléphone : 02 54 84 19 33

Châteauroux

Adresse : centre de Vaccination - Châteauroux Belle Isle, avenue Daniel Bernardet, 36000 Châteauroux.

Téléphone : 02 36 90 51 90

Chatillon Sur Indre

Adresse : salle d’urgence de l’hôpital, 13 Av. de Verdun, 36700 Châtillon-sur-Indre.

Téléphone : non renseigné

Issoudun

Adresse : CH de la Tour Blanche, avenue Jean Bonnefont, 36100 Issoudun.

Téléphone : 02 54 03 63 98

La Châtre

Adresse : École Flaubert, 11 Rue Alphonse Fleury, 36400 La Châtre

Téléphone : 02 54 48 46 48

Le Blanc

Adresse : ancienne école Jean Giraudoux, Rue George Sand, 36300 Le Blanc

Téléphone : 07 57 45 38 76

Levroux

Adresse : derrière le dojo, rue des Megissiers, 36110 Levroux

Téléphone : 02 54 35 70 01

Neuvy Saint Sepulchre

Adresse : 1 Place Henri de Latouche, 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre

Téléphone : 09 77 92 08 93

Villedieu Sur Indre

Les mercredis à la pharmacie : 21 rue du général De Gaulle

Les jeudis au cabinet médicale : 4 rue des jardins

Téléphone : 02 54 26 50 46

Les centres de vaccination ouverts dans le Cher

Bourges

Vierzon

Saint-Amand-Montrond

Aubigny

Saint Satur

Sancoins

Levet

Châteaumeillant.

Dans le Cher, la réorganisation est encore en cours fait savoir la Préfecture ce lundi soir. D'autres informations sont à venir concernant l'adresse, les capacités et les téléphones de ces centres.