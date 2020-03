Besançon : comment le CHU se prépare à une hausse des cas de coronavirus

Alors que le nombre de cas de coronavirus-Covid 19 augmente, le CHU de Besançon s'organise pour gérer la crise. De nouvelles mesures ont été mises en place, notamment l'augmentation de la capacité d'accueil de l'hôpital.

Augmentation des capacités d'accueil des patients atteints de Covid-19

Dans un communiqué, l'hôpital indique disposer de 68 lits d'hospitalisation au service des maladies infectieuses pour accueillir les patients. Seuls les malades dont l'état est considéré comme grave, sont hospitalisés. Au début de l'épidémie, la capacité d'accueil était de 13 lits.

Il y a des lits de réanimation installés, équipés, et disponibles

Autre service sur le pont : les services de réanimation, où sont admis les patients dans un état grave et qui nécessitent une assistance respiratoire. Ils disposent habituellement d'une quarantaine de lits. Là encore, le CHU assure que la capacité d'accueil a été augmentée et "qu'elle continuera à l'être en fonction de l'évolution des besoins. Il y a des lits de réanimation installés, équipés et disponibles."

Déprogrammation des activités chirurgicales et médicales non urgentes

Depuis le 16 mars, toutes les activités chirurgicales et médicales sont annulées, y compris la chirurgie ambulatoire et les consultations non-urgentes. Seules les cas considérés comme critiques sont maintenus. L'objectif est clair : prioriser les patients atteints de coronavirus et libérer des soignants pour renforcer les équipes sur le pont. Le CHU indique que l'affectation de tout le personnel a été modifiée pour renforcer les services prioritaires.

Un appel au civisme

Le CHU lance un appel aux citoyens : il ne faut pas appeler le centre 15, complètement surchargé, si vous ne présentez pas de symptômes du coronavirus : fièvre, toux, difficultés respiratoires, douleur cardiaque, difficultés à boire et à manger.

Il ne faut pas non plus appeler le service des maladies infectieuses pour un avis ou une consultation.

Enfin, pour rappel, toutes les visites sont interdites, sauf exceptions.

10 morts selon le dernier bilan

En Bourgogne-Franche-Comté, 10 décès sont désormais à déplorer selon le dernier bilan de ce mardi 17 mars. 156 patients sont hospitalisés, dont 31 en réanimation.