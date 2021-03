Besançon : la Ville pourrait fermer des écoles et des accueils périscolaires en raison de l'épidémie

A Besançon, l'inquiétude grandit dans les écoles. "Il est possible que la ville, dans les jours qui viennent, doive se résoudre à fermer des écoles et des accueils périscolaires" indique la municipalité, ce lundi 15 mars 2021, dans un communiqué.

La propagation des variants, la politique de dépistage et de traçage pour arrêter les chaines de contamination et l'évolution des protocoles sanitaires en vigueur dans les écoles auront-elles raison de l'ouverture des écoles et de l'accueil périscolaire à Besançon?

Une maternelle sans périscolaire

Dans un communiqué, ce lundi 15 mars 2021, la municipalité explique avoir dû pour la première fois ce lundi, fermer l'accueil du périscolaire de l'école maternelle Helvétie, pour deux jours, faute de personnel. Le personnel est absent, soit atteint de la Covid-19, soit cas contact. Et la Ville n'a pas pu le remplacer.

La Ville recrute à tour de bras

La Direction de l'Education recrute pourtant chaque jour, des remplaçants. "Le 11 mars, elle a procédé au remplacement de 80 agents pour les écoles, et de 115 animateurs pour l'accueil périscolaire" précise la Ville. Elle a également renforcé ses équipes dans le cadre de la réserve sanitaire. "Tous les jours, ajoute-t-elle, plus de 30 agents d'autres services de la ville, interviennent dans les écoles. Une cinquantaine de personnes ont également été recrutées spécifiquement (l'équivalent de 18 postes temps plein)". Mais cela ne suffit plus.

Par ailleurs, depuis début mars, selon la Ville, près de 900 enfants ont été mis à l'isolement.

