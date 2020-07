Besançon : plus d'une cinquantaine de personnes pour réclamer une hausse du salaire des soignants

Plus d'une cinquantaine de personnes se sont rassemblées sur la place de la Révolution, à Besançon, ce mardi matin. Ils demandent, notamment, une hausse des salaires de 300 euros net mensuels pour les soignants, plus que les 183 euros validés par le Ségur de la Santé.

"J'ai l'impression qu'on nous a fait croire à quelque chose qui est finalement très léger", peste Margot. Cette infirmière travaille à Besançon et ses environs depuis plus de 10 ans, et réclame une hausse de son salaire de 300 euros net mensuels, au lieu des 183 euros promis par le Ségur de la Santé. Une revalorisation en deux temps qui n'interviendra qu'à partir du 1er septembre prochain. A cette date, 90 euros supplémentaires devraient être versés avec un effet rétroactif. Ensuite 93 euros seraient ajoutés au 1er mars 2021.

"L'augmentation salariale, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant", estime Chantal, infirmière à l'hôpital de Novillars (Doubs)

Il y a un décalage entre ce qu'il [Emmanuel Macron, N.D.L.R] avait dit et ce qu'on a aujourd'hui

Ils étaient entre 50 et 100 personnes à réclamer la même chose, ce mardi matin, à Besançon, sur la place de la Révolution. "On a eu un gel des salaires depuis des années, la vie a augmenté en parallèle", peste l'infirmière. Une situation d'autant plus compliquée à accepter après les promesses d'Emmanuel Macron pendant la crise du Covid 19, répètent les manifestants.

"Il y a un décalage entre ce qu'il avait dit, et ce qu'on a aujourd'hui". De son côté, Renaud, manipulateur radio à l'hôpital Jean-Minjoz de Besançon, grince des dents. Il estime que les 183 euros net mensuels ne vont pas suffire à améliorer son niveau de vie. "Il y a plein de choses dont je me prive avec les conditions de travail à l'hôpital. C'est pas évident quand je ne vois ma famille qu'un week-end sur deux parce que je suis au travail." Des conditions de travail que le Segur de la Santé ne pourra pas améliorer, selon eux.

Les soignants se plaignent d'un manque de personnels et de matériel

Beaucoup estiment que plusieurs aspects ont été négligés, notamment le manque de personnels dans les hôpitaux franc-comtois. Un problème qui dure pour Chantal, infirmière à l'hôpital de Novillars, près de Besançon. "Ça fait des années que les soignants réclament des moyens humains. [...] Les urgentistes ont aussi réclamé des moyens humains. De son côté l'ARS (Agence Régionale de Santé) refuse de les donner", estime l'infirmière.

Un manque de personnel qui s'accompagne d'un flou sur plusieurs aspects pour le personnel soignant présent ce mardi matin. Pour l'infirmière aux 25 ans d'ancienneté, "on a aucune garantie sur les fermetures de lits par exemple. Aujourd'hui on continue de demander aux soignants de faire plus avec les mêmes moyens. [...] Et l'hôpital de Novillars est chroniquement sous-doté".

Des suppressions de lits sont déjà prévues à l’hôpital Jean-Minjoz de Besançon. Quinze lits du service suite de soins et réadaptation ont été supprimés au 1er juillet. Une décision temporaire s'était justifié le CHU.