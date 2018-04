Auxerre, France

Quatre semaines pour reconstituer les stocks de sang avant le mois de mai et pallier les journées blanches dues aux ponts de printemps. Ainsi, l'Etablissement français du sang espère atteindre les 100 000 poches en réserve, le niveau actuel atteignant à peine les 75 000 poches.

Par sécurité, l'EFS prévoit toujours 12 à 14 jours d'avance sur les stocks. Les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée. Une précaution nécessaire face aux urgences, lors d'attentats par exemple ... Surtout que chaque année, le mois de mai et ses congés entraînent une baisse de fréquentation des lieux de prélèvement.

Une heure de votre temps pour sauver une vie

Actuellement en France, 1 million de personnes par an ont besoin de transfusion de produits sanguins ou de médicaments extraits du plasma. "Il n'existe pas de sang de synthèse. Pour les traiter, il n'y a pas d'autre solution que vos dons", explique Véronique Droin, médecin et responsable des dons de sang pour le département de l'Yonne.

Les personnes en bonne santé entre 18 et 70 ans, pesant plus de 50 kg peuvent donner leur sang, retrouvez ici les contre-indications au don. Notez que les hommes peuvent donner jusqu’à six fois par an, les femmes jusqu’à quatre fois. Si vous avez donné récemment, il faut attendre huit semaines minimum avant votre prochain don.

Premier don de sang : on a testé pour vous à l'EFS d'Auxerre Copier

L'opération se divise en quatre étapes : le dossier, l'entretien prédon avec un médecin ou une infirmière agréée, le prélèvement et enfin la collation offerte à tout donneur bénévole.

Salle de prélèvement, le don de sang total dure 8 minutes environ © Radio France - Sophie Allemand

Il existe deux types de don de sang. Le plus courant se fait sans rendez-vous, il s'agit du don total où l'on vous prélève 450 millilitres durant à peine 10 minutes. Ce dernier permet de recueillir tous les composants du sang : plasma, plaquettes et globules rouges, qui sont ensuite séparés. Pour un don total, comptez 45 minutes à 1 heure pour les quatre étapes.

Le don peut aussi se faire en prélèvement par aphérèse, celui-ci se fait sur rendez-vous et dure une heure environ. Seuls les composants que l'on souhaite prélever sont séparés et extraits, tandis que les composants non prélevés sont réinjectés au donneur. En fonction de vos veines, de votre corpulence et de votre groupe sanguin, un médecin vous en donnera l'autorisation.

Quatrième et dernière étape du don : la collation offerte © Radio France - Sophie Allemand

Les collectes près de chez vous

158 collectes de sang sont organisées en avril et début mai en Bourgogne Franche-Comté. Vous pouvez donner spontanément dans le centre le plus proche de chez vous.

A Auxerre vous pouvez vous rendre à la Maison du don, 2 boulevard de Verdun : les mardis et vendredis de 10h à 18h, les mercredis et samedis de 8h30 à 13h. A Sens, rendez-vous au centre hospitalier, avenue Pierre-de-Coubertin : le lundi de 12h30 à 18h30, le vendredi de 10 à 18 heures et le samedi de 8h30 à 12h (fermé le deuxième du mois).

Sinon, des collectes itinérantes sont organisées :

mardi 17 avril à Aillant-Sur-Tholon, route de Villiers, place Michel-Muzard, de 8h à 12h30

route de Villiers, place Michel-Muzard, de 8h à 12h30 mercredi 18 avril à Tonnerre, rue de la Gare, place du Champ-de-Foire, de 8 à 13h

rue de la Gare, place du Champ-de-Foire, de 8 à 13h mardi 24 avril à Venoy , lycée agricole La Brosse, de 8h à 12h

, lycée agricole La Brosse, de 8h à 12h mercredi 25 avril à Saint Florentin, rue Louis-Dubost, place Dubost, de 8h à 12h30

rue Louis-Dubost, place Dubost, de 8h à 12h30 jeudi 26 avril à Joigny, place du Marché, quai du 1er-Dragons, de 8 h à 12h30

place du Marché, quai du 1er-Dragons, de 8 h à 12h30 jeudi 03 mai à Avallon

Numéro de l'EFS d'Auxerre, à appeler si vous avez une infection dans les deux semaines après le don : 03.86.42.03.70

Sophie Allemand