Poitou : Besoin urgent de votre sang

Poitiers, France

Comme chaque année à cette période de l'année, les réserves en sang sont plus basses que d'habitudes. La faute à la maladie qui empêche les donneurs habituels de donner, cette période de vacances est aussi pointée du doigt, et la grève de ces derniers jours n'arrange pas les choses. L'Etablissement Français du Sang mène donc une campagne de sensibilisation notamment vers les nouveaux donneurs. Certains se posent même la question de savoir s'il est raisonnable de donner son sang en période de fêtes.

Quand ça devient urgent - DR

Pour l' une des responsables de l' EFS de Poitiers quelques règles doivent être respectées" Alors comme on conseille d'avoir mangé et bu avant de venir faire un don pas de problème, notamment si vous avez bien mangé la veille, en revanche concernant l'alcool on vous demande de ne pas avoir bu avant de venir, ni de consommer de l'alcool dans les heures qui suivent".