Besoin urgent de renforts au centre d'appel du SAMU de Bourges

Le SAMU du Centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges lance un appel pour des renforts sur le réseau social Twitter.

Le centre d'appels est confronté, depuis plusieurs semaines, à une très importante augmentation des appels téléphoniques (1.300 à 1.400 par jour au lieu de 600 à 800 en moyenne) et a besoin d'assistants de régulation médicale diplômés (ARM).

Les candidatures sont à envoyer à caroline.gillet@ch-bourges.fr.

L'hôpital est en forte tension depuis plusieurs semaines, en partie en raison de l'augmentation de l'épidémie de Covid-19 mais pas seulement. Les épidémies saisonnières (bronchiolite, grippe) ainsi que le manque de médecins traitants dans le département du Cher participent également à cette forte augmentation des appels d'urgence.

La part de l'augmentation de l'épidémie de Covid n'est cependant pas négligeable pour expliquer cette surcharge de travail. Sur l'ensemble des dossiers de régulation ouverts suite à des appels passés au SAMU, 10% sont liés au Covid. Par ailleurs, ce mardi, à l'hôpital berruyer, 25 personnes étaient hospitalisées en raison du Covid et six se trouvaient en réanimation. Il y a six semaines, seules six personnes étaient hospitalisées pour des pathologies liées au Covid-19, deux en réanimation.