Betz-le-Chateau (Indre-et-Loire) : le maire et les habitants empêchent la pose d'un compteur Linky.

Ce jeudi matin, le maire de Betz-le-Chateau et ses habitants ont empêché la pose de deux compteurs Linky. La commune avait en effet voté une délibération en conseil municipal refusant l'installation de ces compteurs intelligents.

Un nouvel épisode dans la guerre que font certaines communes tourangelles au compteur Linky. Ce jeudi matin, le maire de Betz-le-Chateau et ses habitants ont empêché la pose de deux de ces compteurs sur des bâtiments communaux accueillant des locataires. Ils se disent furieux que les agents de Enedis n'aient pas respecté leur volonté. Car à ce jour, une centaine d'habitants de Betz-le-Chateau sont contre les compteurs Linky et l'ont fait savoir par une motion votée en conseil municipal. Le maire Roger Borrat estime que ça s'est bien passé, et que chacun y a mis de la bonne volonté. Les gendarmes étaient présents. Il y a eu de l'animation dans le village. On était 15 contre ce projet mais avec ce procédé on est plus nombreux aujourd'hui.

Ce qui me gène c'est d'imposer des choses de manière arbitraire - Le maire de Betz-le-Chateau, Roger Borrat

Le directeur territorial de ENEDIS s'est engagé à ne plus installer de compteur Linky chez les habitants qui ont fait connaitre leur refus. L'affaire cristallise autant le mécontentement des gens de Betz-le-Chateau que ceux de la commune voisine de Ferrière-Larçon. Il y a déjà eu deux réunions publiques sur le sujet et les deux conseils municipaux ont adopté chacun une motion contre les compteurs Linky.