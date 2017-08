Biarritz : dernière étape d'un tour régional de la prévention contre les AVC

La fin à Biarritz, samedi, d'une ballade de 380 kilomètres à vélo entre la Charente et les Pyrénées Atlantiques. Initiative de l'association "AVC tous concernés". Du 26 juillet au 5 aout deux cyclistes se sont arrêtés dans les principales stations océanes à la rencontre des vacanciers.

Le but de cette ballade sportive : alerter les touristes sur les risques d'accidents vasculaires cérébraux. En France, les maladies cardio-vasculaires représentent la première cause de mortalité. 150 000 personnes sont victimes d'un AVC chaque année en France. Dans la Nouvelle Aquitaine on enregistre 2 AVC toutes les heures ! Dans les Pyrénées Atlantiques (où se concentre une forte population de touristes) la moyenne annuelle est de 10 à 12 000 AVC !

Prévenir les vacanciers des risques d'AVC

Durant les dix étapes, les cyclistes et l'équipe qui les suivait en camion ont donc pris la tension des vacanciers. Et ce n'est pas du luxe ! Beaucoup de personnes ignorent qu'elles courent un risque, notamment dans un département très fréquenté par les vacanciers.

Les cyclistes, Giuseppe Poretto (président de France ADOT-33) et Phuilippe Meynard (président de AVC tous concernés) © Radio France - Jacques Pons

10 à 12 000 personnes victimes d'un AVC dans les PA chaque année ! — Philippe Meynard, président de "AVC tous concernés"

Des personnes ignorent qu'elles sont déjà malades selon Philippe Meynard Copier

La tension idéale ? en dessous de 13 — docteur Bernadi du centre hospitalier de Bayonne

Mais quels sont les signes avant coureurs d'un accident cardio-vasculaire ? Réponse avec le docteur Patricia Bernadi, medecin au service de neurologie de l'hôpital de Bayonne.

La bonne tension et les signes avant coureurs d'un AVC selon le docteur Bernadi Copier