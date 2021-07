Biarritz : les soignants de la clinique Aguiléra au bord de l'épuisement

Lundi 5 juillet, les pancartes et les gilets oranges étaient de sortie devant la clinique Aguiléra, à Biarritz. À l'appel du syndicat CFDT, une cinquantaine de soignants se sont réunis devant l'établissement de santé, entre midi et 14h30. Autour d'un pique nique, ils ont fait entendre leurs revendications. Ils dénoncent notamment une dégradation de leurs conditions de travail, accentuée par la crise du Covid.

Pendant les phases les plus dures de la pandémie, Xavier Hiridoil, un aide-soignant, a vu son service gériatrie déborder de patients : "Les chambres étaient remplies tout le temps, explique-t-il. Sans vraiment avoir une hausse du personnel. Ça a été très très dur ce mois-ci. Et là, c'est un _burn out presque collectif_, les gens en ont marre."

Presque 20 départs de soignants depuis le début de l'année

D'ailleurs, depuis le début de la crise, les arrêts de travail et les départs se multiplient au sein de la clinique. "Il y a eu presque 20 départs au niveau de la clinique depuis le début de l'année. Il y a un énorme turn-over", précise Nicolas Sorréda, aide-soignant et délégué syndical.

En plus de la surcharge de travail, les salariés de la clinique ont dû faire face à plusieurs restructurations au sein des services : "Le matin, on arrive, on sait pas combien on est, on sait pas combien de patients il y a, on est quasiment toute la journée en retard en train de courir partout, on n'est pas prévenus. Il n'y a pas de communication", ajoute-t-il.

Ça fait 6 ans que je suis là, je dois être à 1800 euros par mois — Luce, infirmière aux urgences

De son côté, Luce, infirmière aux urgences, déplore des salaires très faibles : "Ça fait 6 ans que je suis là, je dois être à 1800 euros par mois. J'ai fait trois ans d'études. Ce n'est pas des boîtes de conserve que j'ai entre les mains, c'est quand même des humains, je peux faire des erreurs. On est carrément sous payés."