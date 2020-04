Bien dormi cette nuit ? Non ? Les conseils d'un chronobiologiste caennais en cette période de confinement

La chronobiologie, est l'étude de l'organisation temporelle des êtres vivants, des rythmes biologiques. Nos habitudes de temps qui depuis bientôt 6 semaines ont été plus que bouleversées. Les conseils de Damien Davenne, chronobiologiste et professeur à l'université de Caen, invité de la matinale

En temps normal ce sont entre 30 et 50% des habitants qui se plaignent de troubles du sommeil, aujourd'hui la proportion explose : près des 2/3 des Français s'en plaignent.

Mais pourquoi je dors si mal ?

Evidemment il y a le stress et l'anxiété dues au confinement, à l'inquiétude pour les proches, à des situations financières précaires.

Et la deuxième chose, explique Damien Davenne, chronobiologiste et professeur à l'université de Caen, " c'est qu'on ne tient pas compte de son horloge biologique. Comme on n'a pas de programme établi, on laisse dériver les choses et c'est très mauvais pour le sommeil. "

Alors on fait comment pour prendre soin de son sommeil ?

Une chose est fondamentale : de se réveiller le matin à la même heure

Se réveiller à la même heure permet de donner le top départ de la journée, qu'elle soit planifiée. L'organisation n'est pas que l'apanage de la journée de travail.

Et si on a du mal à s'endormir ? Souvent c'est l'abus d'écrans avec le télétravail et en soirée. "Là, on sur-stimule l'horloge biologique, qui sera en mode réveil plus qu'en mode sommeil. " L'idéal explique Damien Davenne, est de profiter de cette période de confinement pour savoir de combien de temps on a besoin de dormir.

Il faut faire attention à son sommeil

Autre conseil ; faire un point vers 17h ou 18h pour mettre en place son calendrier, son organisation du lendemain, "avec son temps de sommeil -y compris une sieste courte pas plus de 20 ou 25 minutes- et un temps...pour regarder le soleil."