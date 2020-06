Bien-être animal : le député Loïc Dombreval fait 120 propositions au Premier Ministre

La France est championne d'Europe des animaux domestiques. Un Français sur deux a chez lui un chat, un chien , un cochon d'Inde, un oiseau, un poisson... Mais très gros revers de la médaille, on est aussi numéro un en Europe des abandons d'animaux. Et dans certains cas, il y a aussi des problèmes de maltraitance des animaux. Autant de problèmes auxquels veut s'attaquer le député LREM des Alpes Maritimes Loïc Dombreval. Président du groupe "Condition animale" à l'Assemblée nationale, il remet ce mardi au Premier Ministre un rapport de 300 pages avec 120 propositions.

Des mesures et une surprise

La surprise c'est la contribution au débat de Robert Badinter. Le célébrissime avocat propose la création au gouvernement d'un poste de défenseur des droits des animaux. Histoire de peser politiquement.

Autre nouveauté : punir plus durement la maltraitance sur les animaux. Pour Loïc Dombreval, il n'est pas normal de risquer plus de prison et d'amende quand on s'en prend à un objet qu'à un animal. A titre d'exemple, le député rappelle que si l'on casse une statue, on risque jusqu'à cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. Alors que si l'on tue volontairement un chien, la peine encourue est de deux ans de prison et de 20 000 euros d'amende.

Pour prévenir cette violence, le député veut aussi mettre en place un numéro vert destiné à signaler les cas de maltraitance.

Changer les règles de la vente des animaux

Loïc Dombreval propose aussi interdire la vente des animaux dans les animaleries, les foires, les salons et sur les sites internet ou les réseaux sociaux. Le député veut que les adoptions soient confiées aux seules aux associations et aux éleveurs professionnels.

Et puis parce que l'élu des Alpes Maritimes est persuadé que maltraitance rime souvent avec ignorance, il veut rendre obligatoire un petit questionnaire à remplir avant d'adopter un animal. Gratuit ce certificat pourrait être passé plusieurs fois en cas d'échec car son but est juste de nous aider à savoir ce dont Félix ou Milou ont vraiment besoin.

Parmi les autres propositions du rapport Dombreval, à noter aussi : la stérilisation obligatoire des chats errants et la création d'un fond de protection pour les chevaux âgés ou maltraitance.