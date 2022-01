"Bien-hêtre en forêt" : Frédéric Arthuis, sylvothérapeute en Mayenne, vous connecte avec les arbres

La sylvothérapie désigne une pratique de soin au contact des arbres. Se développant en France, très en vogue aux Etats-Unis, et pratiquée depuis plusieurs décennies au Japon, le bain de forêt aurait des vertus sur le corps et sur le mental.

prévention de maladies, réduction de la fatigue générale, amélioration des capacités cognitives

Plusieurs études scientifiques ont démontré une efficacité de la sylvothérapie sur des cas de dépressions, d'addictions, avec une diminution de l’état de stress, une diminution de la tension nerveuse, et une amélioration de la concentration, de l’attention, du système immunitaire. Les arbres émettent, selon les études, des molécules odorantes, appelées terpènes, qui agissent sur le système nerveux central et fait produire les hormones du bonheur.

Frédérique Arthuis est la seule sylvothérapeute en Mayenne, elle a lancé en auto-entrepreneur son activité en septembre dernier, et elle vient d'intégrer le collectif SlowlyDays de Mayenne Tourisme qui regroupe les professionnels du département désireux de faire partager leur passion.

Frédérique Arthuis propose des promenades anti-stress en forêt, à L'Huisserie notamment : "je pratique auprès du grand public qui a besoin de se vider la tête, de se décompresser. On va marcher pendant plusieurs heures très, très, très doucement et on va faire en même temps des exercices liés à nos cinq sens afin d'entrer en connexion avec la nature. C'est une façon de lâcher prise, de se ressourcer. Quand le stress baisse, les gens sont apaisés et à la fin des séances on me dit qu'on ne verra plus la forêt de la même manière". Si au Japon la sylvothérapie est officiellement reconnue, ce n'est toujours pas le cas en France.

Enlacer un chêne, ça fait du bien, surtout en cette période angoissante de pandémie. Copier