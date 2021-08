Bientôt 400.000 personnes vaccinées en Côte-d'Or

"En Côte-d'Or, plus de 8 habitants sur 10 qui ont plus de 12 ans sont maintenant vaccinés" se félicite Fabien Sudry le préfet de la Côte-d'Or venu saluer le travail des bénévoles de la Protection Civile, en tournée avec le Vaccinobus à Beaune-Côté-Plage. "Nous en sommes aujourd'hui à 380.000 vaccinés sur 533.000 habitants et notre objectif est d'atteindre 400.000 personnes protégées d'ici la fin du mois d'août."

Pour le préfet, la vaccination est bien la solution : "On constate que le taux d'incidence ne progresse pas ou peu depuis deux semaines dans notre département. Il tourne autour d'un indice de 115 à 120 personnes contaminées pour 100.000 habitants, c'est bien inférieur à la moyenne nationale, qui est de 245 cas pour 100.000 personnes. Notre vaccinobus va donc poursuivre sa tournée à la rencontre du public, on ne l'arrête pas à la fin de l'été."

Les derniers chiffres de l'épidémie en Côte-d'Or sont les suivants :

Au 20 août, le taux d'incidence général s'établit à 116 pour 100.000 (contre 121 le 13 août). On dénombre 36 personnes hospitalisées dans le département contre 37 le 13 août . 9 sont en réanimation contre 15 le 13 août.

Le préfet fabien Sudry face aux militants anti-vaccins © Radio France - Olivier Estran

Tout cela ne convainc pas une dizaine de militants anti-vaccins venus interpeller le préfet. Ils déplorent l'absence de solutions alternatives à l'injection et le refusent fermement. "Pour moi il est toujours en phase de test, et je ne veux pas servir de cobaye" affirme Marie-Laurence Mervaille, ex-élue à Beaune. Quant on lui fait remarquer que l'épidémie recule avec la couverture vaccinale, elle objecte "Je pense que c'est une manipulation du chiffre, on nous cache des choses." D'autres militants autour d'elle sont convaincus que le vaccin aurait des effets secondaires bien plus néfastes que la protection qu'il apporte et que "la France a interdit des médicaments qui pouvaient soigner." Un homme déguisée en statue de la Liberté est applaudi par ses camarades qui scandent "Liberté, liberté, liberté !"

Sous la surveillance des gendarmes, le ton reste courtois et poli des deux côtés, et le préfet tente de raisonner : "La liberté on en est tous fiers, mais ce n'est pas une absence de responsabilités. La liberté se conjugue avec la solidarité, et face à une épidémie de cette envergure on est tous liés. Le vaccin est un espoir, il faut s'en saisir."

En ce qui concerne la rentrée scolaire prochaine, des équipes de soignants se déplaceront dans les collèges et les lycées pour vacciner les ados de plus de 12 ans qui le souhaitent, et uniquement sur accord de leurs parents.