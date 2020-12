Covid-19 : bientôt des dépistages massifs dans les Ardennes

Les modalités de cette campagne de dépistages ne sont pas encore connues avec précision (elles devraient l'être en fin de semaine), mais "Le principe est acté", affirme Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et Président d'Ardenne Métropole.

C'est lui qui est à l'initiative car, dit-il, "Nous sommes dans une situation sanitaire qui est très difficile, nous avons _un taux d'incidence presque trois fois supérieur à la moyenne nationale_, or nous savons que nous arrivons dans une période où les gens vont se retrouver. C'est inévitable et c'est normal, nous en avons tous besoin".

Les premiers tests sans doute dès la semaine du 14 décembre

L'objectif de Boris Ravignon est donc d'inciter le plus grand nombre à se faire dépister : "Protéger ceux que vous aimez et vos proches". Par cette campagne, il espère aussi faire passer des messages de vigilance et de prudence, en appelant les Ardennais qui seraient testés négatifs à ne pas prendre de risque par la suite : "Si on court toutes les fêtes le lendemain du test, on ruine tout !", dit-il.

Aujourd'hui, le département des Ardennes comptent 19 centres de prélèvements de tests PCR. L'idée de Boris Ravignon est de les multiplier et de les rapprocher des habitants : "Il pourrait y en avoir dans des gymnases, près de là où on fait nos courses, ou même pourquoi pas dans les entreprises ! Pour qu'il n'y ait plus de raison de ne pas le faire", précise-t-il.

C'est un enjeu de santé publique

Si l'opération a été lancée par Ardenne Metropole, en lien avec les services de l'Etat et les professionnels de santé, ces dépistages devraient concerner les habitants bien au-delà de l'agglomération de Charleville-Mézières. "Toutes les personnes qui viennent travailler ici, ou faire les magasins, pourraient venir se faire tester", explique Boris Ravignon.