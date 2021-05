Bientôt des "espaces sans tabac" en Côte-d'Or

Pour la journée mondiale sans tabac, lundi 31 mai 2021, on vous présente un nouveau dispositif mis en oeuvre par la Ligue contre le cancer en Côte-d'Or : celui des "espaces sans tabac".

Il sera bientôt interdit de fumer dans une vingtaine de lieux en Cote-d'Or. C'est une initiative de la Ligue contre le cancer dans le département, qui démarche depuis des semaines les communes pour installer des "espaces sans tabac". Ce dispositif existe déjà depuis près de 10 ans dans d'autres départements, comme les Alpes Maritimes. Concrètement, ces espaces se matérialiseront par des marquages au sol et des panneaux explicatifs pour dissuader les fumeurs - et protéger ceux qui ne fument pas, comme les enfants. Le but n'est pas se sanctionner, mais de "dénormaliser" la cigarette, de faire entrer dans les mœurs que fumer est nocif.

Un projet qui divise à Talant, l'une des communes concernées Copier

Un calendrier progressif

Ces espaces sans tabac vont voir le jour (dans l'ordre alphabétique) à Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Couchey, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Gevrey-Chambertin, Longvic et Talant. "Ces espaces seront labellisés « sans tabac » sans restriction de dates ou d’horaires", précise la Ligue contre le cancer. Pour certaines communes, comme Couchey et Gevrey-Chambertin, l'inauguration de ces lieux devrait avoir lieu dans le courant du mois de juin 2021, en juillet pour Talant. Pour Dijon, en revanche, aucune date n'est fixée, les pistes sont encore à l'étude.

Le président de la Ligue contre le cancer en Côte-d'Or, Claude Laborier, a des pistes pour Dijon Copier

"En France, chaque année, le nombre de décès liés au tabac est estimé à 75 000, dont 45 000 par cancers", rappelle la Ligue contre le cancer. Une piqûre de rappel utile, à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, lundi 31 mai 2021.