Bientôt des livraisons médicales par drone entre Granville et Saint-Lô, une première en Normandie

C'est une première en Normandie, et même, une première en France sur une aussi longue distance. Des drones vont bientôt transporter des échantillons sanguins entre Granville et Saint-Lô. Une solution logistique développée par la start-up rouennaise Delivrone avec les laboratoires Cerballiance , plus rapide que par la route et plus écologique. Les premiers tests doivent avoir lieu en juin 2023.

Un transport trois fois plus rapide par les airs

Les échantillons sanguins et autres prélèvements en laboratoire sont pour l'instant transportés par la route, soit une heure de trajet pour une cinquantaine de kilomètres entre Granville et Saint-Lô. C'est presque trois fois moins long par les airs, une vingtaine de minutes seulement, pour un drone lancé à plus de 100 km/h. "Cela peut permettre une baisse drastique du délai de rendu des résultats d'analyses, et donc une amélioration de la prise en charge du patient où qu'il soit", ambitionne Jérôme Sallette, le directeur scientifique du groupe Cerba Health Care.

Pas de problème d'embouteillages, ni de risque d'accident, surtout que le drone est soumis à toutes les règles de sécurité aérienne. La Direction générale de l'Aviation civile a dû donner son feu vert et accorder l'utilisation d'un couloir aérien, entre Granville et Saint-Lô. "C'est un petit avion de trois mètres d'envergure. C'est un concentré de technologies. Tous les principaux composants techniques sont doublés et le vol est supervisé à distance", décrit Gautier Dhaussy, co-fondateur de Delivrone.

Un bilan carbone 90% inférieur à une voiture thermique

Une fois dans le ciel, le drone vole à 100 mètres du sol. "On ne le voit quasiment pas, on a l'impression que c'est un oiseau qui vole. On ne l'entend pas non plus." Et comme un oiseau, il ne pollue que très peu. "Le drone fonctionne avec une batterie électrique. On estime qu'il a un bilan carbone 90% inférieur à celui d'une voiture thermique", explique Gautier Dhaussy.

Le drone pourrait donc remplacer une partie des livraisons par la route. C'est ce qu'envisage le groupe Cerba Health Care à partir de 2024 et au-delà de la Normandie. Mais pour cela, il faut réussir les tests grandeur nature, réalisés à partir de juin. "On a choisi de les faire dans la Manche notamment parce qu'il y a beaucoup de vent. Or, le vent est un facteur limitant pour l'utilisation des drones. Si ça marche là, ça marchera dans la plupart des endroits", espère Jérôme Sallette, directeur scientifique du groupe.

Cerballiance opère son premier vol expérimental de transport d’échantillons biologiques par drones