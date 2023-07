Bientôt des transports d'échantillons biologiques par drones entre les hôpitaux de Maubeuge et Valenciennes

Le drone blanc de la start up normande Delivrone, de 3 mètres d'envergure sera piloté par un opérateur à distance. Il peut transporter à 150km/h plus de 3 kilos d'échantillons biologiques, prélèvements sanguins, analyses d'urine, etc à 120 mètres de hauteur.

ⓘ Publicité

loading

Un moyen de réduire de plus de 90% l'empreinte carbone, fluidifier les livraisons sans les aléas du trafic routier et surtout de gagner 20 minutes sur un trajet Maubeuge-Valenciennes et donc accélérer les diagnostics et la prise en charge des patients explique le Dr Audrey Decambron biologiste et directrice médicale du groupement de coopération sanitaire Sambre Hainaut Artois Biologie, Elle prend notamment l'exemple de la méningite "toute minute gagnée est importante pour le patient".

loading

Normalement un expérimentation cet automne

Si l'autorisation de vol est donnée d'ici la fin de l'été, les vols d'expérimentations commenceront cet automne, entre l'hôpital de Maubeuge et dans un premier temps un terrain d'atterrissage à Marly duquel partiront les échantillons à bord d'un vélo cargo jusqu'à l'hôpital de Valenciennes en attendant une solution technique pour arriver directement sur site.

30 allers-retours pour notamment vérifier que "l'intégrité des échantillons est bien garantie", explique Pierre Houssin, ingénieur qualité et responsable de projet qui précise que des crash tests ont déjà assuré de l'étanchéité des pochettes de transport en cas de chute.

Si ces vols fonctionnent sur la ligne Maubeuge Valenciennes ils pourraient être étendus aux 6 sites du groupement entre Divion et Maubeuge. Un moyen aussi de faire des économies de logistique, de 20% selon les premieres prévisions rapporte le Dr Audrey Decambron.

Le Groupement imagine aussi par la suite d'éventuelles livraisons de petit matériel ou d'organes avec ces drones.