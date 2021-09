Bientôt la fin du masque à l'école pour une bonne partie des départements d'Occitanie

Si le pass sanitaire continue d'être appliqué, le masque sera facultatif à l'école dès octobre et les jauges seront levées dans certains établissements qui reçoivent du public. Ces allègements concernent uniquement les départements au taux d'incidence inférieur au seuil d'alerte.

L'obligation du port du masque dans les écoles primaires sera levée à partir du lundi 4 octobre dans les départements où le taux d'incidence du Covid sera inférieur à 50 pour 100.000 habitants. C'est l'annonce principale du gouvernement ce mercredi.

Les jauges qui s'appliquent dans certains établissements recevant du public seront également levées dans ces mêmes départements, a précisé Gabriel Attal.

En Occitanie, pour l'heure, seuls le Tarn (45 cas pour 100.00 habitants), le Gers (46), la Lozère (47) et l'Aveyron (49) sont en deçà du seuil d'alerte, selon les tous derniers chiffres de Santé Publique France concernant la semaine du 12 au 18 septembre. Ils devraient, sauf surprise, rester sur leur lancée de décrue de l'épidémie.

Le Lot (51), le Tarn-et-Garonne (53), les Pyrénées-Orientales (56), la Haute-Garonne (57) en sont tout près, et devraient d'ici deux semaines atteindre un taux d'incidence inférieur à 50. Les Hautes-Pyrénées (65 cas pour 100.000) peuvent aussi raisonnablement espérer être dans le bon panier d'ici le 4 octobre.

Allègement très peu probable pour l'Ariège et le Gard

La marge est plus incertaine pour l'Aude (73 cas pour 100.000 habitants) et l'Hérault (83) pour qui il faudrait un recul fort de l'épidémie dans les dix prochains jours. Ce seuil ne devrait en revanche pas être franchi pour le Gard (96) et l'Ariège (120) qui continueront probablement d'imposer le masque aux enfants à l'école.

Pour l'heure, les adultes et les élèves à partir de 6 ans (élémentaires, collégiens et lycéens) doivent porter le masque en intérieur. Il est en revanche simplement conseillé pour les petits en maternelle.