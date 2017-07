Bientôt le déménagement de la clinique d'Orthez dans les locaux de l'hôpital

C'est la dernière ligne droite pour la clinique d'Orthez. Le déménagement dans les locaux de l'hôpital est en cours et devrait avoir lieu à partir du 4 août. La clinique a investi deux millions d'euros dans du matériel dernier cri pour les salles d'opération et passera de trois à dix chirurgiens.

C'est l'effervescence dans les couloirs des nouveaux locaux de la clinique d’Orthez. L''heure est au nettoyage et au rangement, le matériel est pour l'instant stocké dans les couloirs car dans un peu plus de deux semaines, ce sera le grand déménagement. Le 4 août au soir les patients seront transférés et une première salle d'opération sera opérationnelle puis tout sera petit à petit mis en place. Cela devrait durer une bonne semaine. La clinique loue une partie des locaux de l'hôpital et occupe 15 % de sa surface. Il est prévu un accueil dédié dans le hall d'entrée. Sur les cinq salles d’opération, trois sont neuves et près de deux millions d'euros ont été investis en matériel dernier cri.

Claude Durand le président de la clinique explique les modalités du déménagement Copier

Il y aura dix chirurgiens au lieu de trois et la plupart des opérations seront réalisées en ambulatoire. La clinique va disposer de vingt-quatre lits dont quinze en ambulatoire.

une des chambres de la clinique © Radio France - sophie peyridieu

C'est le soulagement pour les 66 salariés de la clinique qui attendent depuis des années ce déménagement et avaient fini par ne plus y croire, d'autant qu'il va se faire avec un mois de retard sur ce qui était prévu.

Jean -Claude Adam chirurgien anesthésiste Copier

La clinique espère arriver à six millions de chiffre d'affaire en 2018 et jusqu'à dix millions d'ici peu. D'autres chirurgiens devraient être embauchés dans les années qui viennent.