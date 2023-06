Bientôt un "guichet unique" pour faciliter l'installation des médecins dans la Drôme

Un "guichet unique" sous forme de plateforme en ligne pour faciliter l'installation des médecins généralistes dans la Drôme. Ce nouveau projet du Département doit voir le jour à l'horizon 2024.

Le but est de centraliser toutes les informations, et les aides dont peuvent bénéficier les praticiens qui voudraient s'installer dans notre département. La plateforme regroupera plusieurs types d'aides :

Aides financières, pour l'achat de matériel, par exemple

Aides immobilières, avec le recensement des cabinets vacants, qui seront proposés aux médecins arrivants

Aides pour trouver une place facilement en crèche, pour les praticiens qui ont de jeunes enfants

Aides à l'emploi pour le conjoint ayant suivi le praticien

Il n'y aura plus qu'une seule adresse mail et un seul numéro de téléphone avec un seul interlocuteur. Pour créer ce guichet unique, le Département de la Drôme travaille avec l'ARS (Agence régionale de santé), CPAM (l'Assurance maladie), l'URSAF et l'Ordre des médecins. Des plateformes similaires ont déjà été mises en place dans d'autres départements, avec de bons résultats.

En attendant 2024, certaines initiatives pour attirer les jeunes médecins dans la Drôme existent déjà, comme par exemple les Maisons des Internes, à Romans, Valence, Saint-Vallier et bientôt Montélimar. Il s'agit de logements pour les internes avec des loyers très bas : 150 euros.