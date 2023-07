Bientôt un nouveau bâtiment d'endoscopie et de chirurgie ambulatoire au CHU à Nîmes

Bientôt un nouveau bâtiment d'endoscopie et de chirurgie ambulatoire à Nîmes

Le CHU de Nîmes n'en finit plus de s'agrandir. Alors qu'il vient d'inaugurer un nouveau bâtiment de 10 000 m carrés consacré en grande partie à la gériatrie , l'établissement signe un nouveau marché : un contrat avec Eiffage, pour un futur bâtiment d’endoscopie et de chirurgie ambulatoire. D’une surface de 3 100 m2, il accueillera les activités d’endoscopies, de chirurgie ambulatoire, et de chirurgie en cabinet ("office surgery").

"Grâce à ce nouveau projet, cette structure permettra le regroupement fonctionnel des activités de chirurgie ambulatoire, la poursuite du développement des gestes réalisables en ambulatoire, avec une unité de 20 places d’hospitalisation de jour déplacée à proximité et en lien direct du CACS et la création de deux salles supplémentaires pour le CACS", indique le CHU (communiqué)

Montant du projet : 22 millions d’Euros.