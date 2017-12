Belfort, France

Le Territoire de Belfort manque cruellement de dermatologues. Il en reste quatre seulement pour tout le département (deux en libéral, et deux à l'hôpital). Mais dès le début de cette année 2018, une nouvelle dermatologue, qui arrive de Grèce, commencera à exercer dans le quartier Bougenel à Belfort.

Une aide financière de la ville

Pour l'inciter à venir s'installer à Belfort, la ville payera ses six premiers mois de loyer. La mesure a été votée ce jeudi soir en conseil municipal.

Une dépense que justifie Alain Picard, médecin et conseiller municipal au sein de la majorité : "Toutes les municipalités qui cherchent des médecins mettent en place des aides plus ou moins directes, évidemment dans un cadre légal. C'est quelque chose qui coûte très peu à la communauté puisque si on avait fait appel à un chasseur de tête, ça aurait coûté au moins cinq fois plus cher, pour des résultats pas forcément plus fiables sur le long terme. Là on a quelqu'un d'intéressé, qu'on connaît. Son carnet de rendez-vous va être très rapidement rempli."

Des campagnes de promotion pour inciter les jeunes médecins à s'installer dans le Territoire

Et Alain Picard ajoute : "Actuellement la ville fait, avec l'Agence Régionale de Santé, le département et l'ordre des médecins, des campagnes de promotion du Territoire de Belfort auprès d'étudiants en médecine pour essayer de faire venir de jeunes médecins ou des internes en fin de cursus pour leur montrer l'intérêt de notre région et faire en sorte qu'ils s'y installent."