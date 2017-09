Bientôt un traitement préventif obligatoire contre les caries ?

La sénatrice des Bouches du Rhône Samia Ghali s'apprête à proposer une loi visant à généraliser un traitement préventif des caries chez les enfants.

Faut-il passer par la loi pour lutter contre les caries ? C'est ce que propose Samia Ghali. La sénatrice des Bouches du Rhône et maire du 8ème secteur de Marseille veut généraliser la méthode du scellement prophylactique des sillons. Une technique consistant à injecter une résine dans les sillons de la dent pour combler les espaces, et empêcher le développement des bactéries.

Réduire les inégalités en matière de soins dentaires

Ce procédé indolore permettrait de prévenir plus de 80 % des caries. Samia Ghali propose qu'il soit appliqué à tous les enfants dans le cadre de la médecine scolaire et donc sans frais pour les familles. Une façon de lutter aussi contre une injustice sociale : en maternelle 4 % des enfants de cadres ont au moins une carie non soignée contre 23 % des enfants d'ouvriers.