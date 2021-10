Bientôt une machine de diagnostic du cancer ultra performante dans le Cotentin

"C'est une très bonne nouvelle pour le Cotentin, à la hauteur de l'annonce de l'arrivée de la coronarographie en son temps". Ces propos sont ceux de la directrice du centre hospitalier public Pasteur, Séverine Karrer. Preuve de l'importance de l'autorisation accordée par l'Agence régionale de santé, elle est présente au côté de la directrice de la polyclinique du Cotentin au moment d'annoncer la bonne nouvelle, pour insister sur le fait que "cet équipement vient combler un manque. Aujourd'hui nous pouvons dans le Cotentin prendre en charge un patient depuis le diagnostic jusqu'au traitement d'un cancer en lui donnant les meilleures chances".

Diagnostiquer aussi bien qu'à Caen

Et de fait, l'arrivée prochaine d'un TEP Scan, un appareil qui détecte avec précision la présence de tumeurs cancéreuses représente une avancée. "Aujourd'hui, pour donner la chance à nos patients de disposer d'un diagnostic aussi précis, les médecins doivent les envoyer à Caen, avec des délais d'attente d'environ deux mois, or on sait qu'il est important de ne pas perdre de temps face à la maladie", souligne le docteur Nicolas Gillet, responsable du service de scintigraphie. "Grâce à l'arrivée du TEP Scan, nous réaliserons les diagnostics ici. _Ce sont au minimum 2000 patients qui pourront en bénéficier chaque année_, soit pour un dépistage, soit pour un examen de contrôle de l'efficacité d'un traitement. Cela évitera des déplacements jusqu'à Caen qui peuvent entrainer une forte fatigue pour les malades", conclut le médecin.

Plus de 2 millions d'investissements

Le décret officialisant le feu vert de l'Agence régionale de santé date du 19 octobre, mais l'appareil n'entrera pas en service avant la fin 2023. "Nous allons le financer sur nos fonds propres", précise la directrice de la polyclinique. Une telle machine coûte environ 1,5 à 2 millions d'euros. S'ajoute à cela le coût de la construction d'un nouveau bâtiment pour abriter l'appareil. Mais ces dépenses, ce sont de bonnes nouvelles pour la polyclinique. "Disposer d'un Tep Scan, c'est aussi avoir des arguments supplémentaires pour faire venir de nouveaux médecins dans l'établissement et plus généralement dans le Cotentin", se félicite Béatrice Le Goupil qui rappelle l'union derrière ce projet également soutenu par les élus locaux.

La Normandie ne compte pour l'heure que cinq TEP Scan, les deux plus proches étant à Caen. La région rattrape peu à peu son retard. L'autorisation accordée à Cherbourg va dans ce sens, tout comme celle accordée également à Avranches pour un projet similaire.