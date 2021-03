Bientôt une pénurie mondiale de papier toilette ?

Le papier toilette emblème des stocks que l’on a fait pendant le premier confinement pourrait bientôt manquer dans les magasins en France et dans le reste du monde. En cause, non pas nos réflexes de fourmis mais le manque de bateaux pour transporter les précieux rouleaux.

Le monde et la France aussi pourrait être privés de papier hygiénique. Même si le 1er avril approche, ça n’a rien d’une farce. C’est le géant brésilien Suzano, numéro un mondial des pâtes à papier, qui tire la sonnette d’alarme. Mais ce n’est pas la faute des consommateurs qui inquiets à cause du confinement auraient fait des stocks phénoménales de papier toilette. Le risque de pénurie est dû aux problèmes pour trouver des cargos qui acheminent la marchandise.

Pourquoi les cargos manquent à l'appel ?

Si les cargos sont si rares en ce moment, c’est à cause d’une autre pénurie. Le manque de containers disponibles pour transporter des marchandises par la mer. Une vraie crise provoquée par la Chine dont la demande en containers a explosé ces derniers mois. Ce qui a déclenché une confusion dans le trafic portuaire, fait augmenté les frais de transport et ralentit les livraisons. Une situation empirée par le blocage, cette semaine du canal de Suez par un porte-container géant.

à lire aussi Canal de Suez : le porte-conteneur Ever Given a commencé à bouger

Résultat, d’après le patron du géant brésilien Suzano, Walter Schalka, les cargos qu’ils utilisent d’habitude et qui transportent des produits divers et variés sont de plus en plus sollicités. Et donc forcément, c’est de plus en plus difficile de pouvoir en affréter suffisamment. Ce qui pourrait provoquer des retards de livraison.

Recourir à d’autres bateaux que les cargos ?

Il existe bien d’autres bateaux que les cargos mais les producteurs de pâte à papier rechignent à les utiliser en raison du prix. Ces bateaux alternatifs sont plus chers que les cargos. Et comme le papier toilette est un produit qui n'a pas beaucoup de valeur et qui bien sûr ne se périme pas, les producteurs préfèrent attendre que des cargos soient disponibles plutôt que de charger la pâte à papier dans des bateaux plus coûteux. Du coup, la pâte à papier nécessaire pour faire du papier WC va mettre plus de temps à parvenir aux entreprises qui fabriquent le papier toilette.

Le papier toilette star des courses des consommateurs

Même si la pénurie de papier toilette n’est pas encore pour tout de suite, ces problèmes d’approvisionnement tombent vraiment très mal. Avec le confinement et le recours au télétravail, la demande mondiale de papier hygiénique atteint des sommets.

à lire aussi Gien : le fabricant de papier toilette maintient la cadence

Heureusement les entreprises qui fabriquent les rouleaux si convoités ont aussi fait des stocks de pâte à papier. Ce qui fait que pour l’instant, elles ont assez de matière première pour fournir les magasins de toute la planète.

Mais si la situation dure, le patron de Suzano estime qu’il pourrait être forcé de réduire ses livraisons dès le mois d’avril.